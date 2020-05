Rifiuti a Reggio, riparte la raccolta ma solo fino a sabato. Falcomatà: 'Beffa alla città'

Nel consueto appuntamento serale, il sindaco Giuseppe Falcomatà torna ad aggiornare i suoi concittadini sulla situazione rifiuti a Reggio Calabria.

Torniamo lì, dove ci eravamo lasciati. Non saprei se definirlo un ritorno al futuro o al passato. Torniamo nella stessa discarica in cui non ci era più permesso conferire e, dopo sabato, non sappiamo cosa ne sarà di noi".

Il sindaco Falcomatà prosegue:

E per quanto riguarda la questione "vieni a scaricare in Puglia", il primo cittadino afferma:

"Anche la questione Puglia si è evoluta. Non dovremo più conferire in due impianti (quello di Lecce e Conversano), bensì in tre. Adesso si è aggiunto anche quello di Bari. In ognuna di queste discariche la Città Metropolitana dovrà conferirà una quantità irrisoria di rifiuti. Per intenderci, una cosa come 10 tonnellate in una e 15 in un'altra.

E volete sapere l'altra beffa? Saremo noi a dover sottoscrivere i contratti con le discariche pugliesi e si tratta di 3 contratti diversi. Questo significa che saranno i cittadini a pagare il trasporto in più. Durante la riunione pretenderemo che questi costi aggiuntivi vengano pagati dalla Regione Calabria.

Reggio Calabria non è stata resa partecipe della decisione. Non c'è stato nessun ragionamento, condivisione, noi abbiamo saputo tutto a fatto compiuto. Da questa sera inizieremo a dare respiro ai quartieri della città, ma sappiamo che questo non basta.

Stiamo lavorando a soluzioni alternative per recuperare tutte le circa 4 mila tonnellate di rifiuto indifferenziato che oggi si trova per strada".