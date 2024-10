Reggio, stato dei lavori di Piazza Borgata Giardini. Falcomatà: ‘Una dedica speciale’ – FOTO

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso un post sui social, aggiorna i reggini sullo stato dei lavori di un’altra piazza della nostra città.

Il primo cittadino annuncia anche una bella novità:

“Ma la cosa più importante è che questa piazza porterà il nome del nostro concittadino Consolato Campolo nato e cresciuto qui. Consolato ha combattuto per ripristinare la legalità e la trasparenza in un settore controverso come la sanità, Reggio non dimentica i suoi figli”.