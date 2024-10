Natura, sport e bambini: cosi rinasce Borgata Giardini. Falcomatà: “E’ la nostra rivoluzione gentile”

Spazi collettivi, verde urbano, area attrezzata per i bambini, sicurezza ed illuminazione: sarà questo il nuovo volto di Borgata Giardini. Questa mattina, infatti, sono stati consegnati i lavori di riqualificazione dell’area e, ancora una volta, i cittadini sono protagonisti nel processo di rinascita di uno dei “luoghi del cuore” della nostra città.

Il progetto esecutivo rappresenta la sintesi dei numerosi incontri fra l’amministrazione comunale ed i residenti impegnati in uno scambio di proposte ed indicazioni utili a risollevare l’aspetto funzionale ed urbanistico della zona tra via Argine sinistro Calopinace e via Pio XI. Incontri, molto partecipati, che hanno dato vita ad un “Concorso di idee” che ha premiato il progetto esecutivo dell’opera.

L’intervento, ancora una volta, sarà possibile grazie ai fondi assegnati al “Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria” dal piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno.

Continua, dunque, il programma della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha dato vita alla rivoluzione gentile delle “Quindici agorà per quindici quartieri”.

Il restyling di Borgata Giardini segue quello della piazza interna di Tremulini isolato 87-88 (i cui lavori sono stati consegnati ieri) e si aggiunge ai cantieri, solo per citarne alcuni, di Piazza Chiesa a Mosorrofa, piazza della scuola Larizza, villetta di Santa Caterina, Parco Botteghelle o Parco “Baden Powell”. Così, nei prossimi giorni, l’area di Sbarre centrali sarà interessata dalle operazioni di allestimento dell’area dei lavori e saranno individuate le relative zone di delimitazione.

Il tutto sarà necessario per dare esecuzione al progetto che prevede la valorizzazione della borgata con giardini tematici, piantumati con essenze aromatiche e piante autoctone proprie della macchia mediterranea.

Per conservarne la bellezza, inoltre, è stata prevista la realizzazione di moderni impianti di irrigazione. Insomma, il quartiere cambierà radicalmente con l’allestimento di zone giochi per i più piccoli – attrezzate con finalità ludiche pedagogiche – aree sportive, un impianto d’illuminazione tecnologico ed aree di passeggio utili a soddisfare le esigenze delle persone d’ogni età favorendo la socializzazione e lo svolgimento di manifestazioni all’aperto.

In sintesi, l’ammodernamento di Borgata Giardini risponde appieno alla filosofia del sindaco Giuseppe Falcomatà che, sin dal suo insediamento, ha sempre immaginato di «trasformare le piazze da luoghi di attraversamento in luoghi d’incontro».

«Borgata Giardini – ha detto il primo cittadino – è un un quartiere antico, una delle poche testimonianze rimaste in città di quel tipo di architettura che prevede gradevoli case ad un piano fuori terra. Purtroppo, è un patrimonio rimasto per troppo tempo rilegato in uno stato di complessivo degrado. Adesso, però, è arrivato il momento di restituire la dignità che quel luogo merita e consentire ai tanti anziani che lì vi abitano di poter vivere in sicurezza e tranquillità. Ma la riqualificazione del quartiere è stata pensata per soddisfare le esigenze di ogni cittadino, dal più piccolo al più grande, così da innescare quella convivialità e socialità tra la gente che nelle grandi città stanno gradualmente scomparendo. Le piazze, per noi, rappresentano invece quell’agorà indispensabile alla crescita sociale e civile dell’intera comunità».