Reggio, ecomostri di Viale Europa: da più di 30 anni nulla, oltre il silenzio – FOTO

Passano gli anni e nessuno ancora ha messo le mani, in modo concreto, sullo scempio edilizio che sovrasta parte del viale Europa

Sono diventati ormai un simbolo di abbandono, incuria e lassismo della politica.

Gli ecomostri del viale Europa (‘alloggi’ Aterp), rappresentano ancora oggi, da decenni, un problema irrisolto. Nonostante gli ingenti fondi di cui la città ha goduto negli ultimi anni e gli interventi annunciati, il destino di queste strutture fatiscenti sembra essere rimasto invariato.

In passato si è parlato di un investimento di oltre nove milioni di euro per l’ammodernamento delle case popolari in Calabria, che doveva coinvolgere anche Reggio. Poi il nulla.

Per troppo tempo il tema degli alloggi popolari è rimasto congelato ma adesso la politica non può più aspettare. I fondi ad esempio previsti per la rigenerazione urbana rappresentano un’occasione di grande valore, ma la politica, ad ogni livello, ha fallito.

L’incapacità di abbattere o recuperare gli ecomostri di Viale Europa è un chiaro esempio di come la politica, nel corso due decenni, non sia riuscita a trovare una soluzione definitiva, né temporanea. I nostri governanti non sono riusciti nemmeno a pensare e proporre un maestoso cartellone pubblicitario per mascherare le orribili facciate degli ecomostri. Poteva essere già solo questa un’idea per dare un’immagine differente della città, in attesa di una soluzione definitiva.

Negli anni, non sono mai mancati gli annunci, le promesse, e persino i fondi, ma la questione è sempre rimasta irrisolta. Il caso di Viale Europa non è isolato; molte aree di Reggio Calabria, e della Calabria in generale, sono state lasciate a se stesse, con interventi minimi e nessuna visione a lungo termine.

L’incapacità di risolvere una volta per tutte il problema degli ecomostri testimonia la mancanza di volontà politica e di un piano strutturato che coinvolga tutti gli aspetti legati alla riqualificazione urbana.

Parliamo di 4 edifici pericolanti e ormai da demolire, ben noti e visibili dai cittadini dell’intera provincia, se si pensa che a due passi dagli ecomostri si trova il presidio ‘Morelli‘ del Grande Ospedale Metropolitano.

Ci chiediamo, dopo decenni di lassismo, nel 2026 qualcuno penserà a recuperare e bonificare l’intera area, riconsegnandola ai residenti della zona e a tutti i cittadini?

Aterp e istituzioni, si attivino al più presto.