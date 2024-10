Reggio Calabria, gli studenti del Piria si incontrano 32 anni dopo il diploma – FOTO

Gli ex alunni della 5H dell’Istituto ‘Raffaele Piria‘ di Reggio Calabria si incontrano 32 anni dopo il diploma.

Una riunione voluta e sentita, cui purtroppo non hanno potuto presenziare tutti gli ex studenti. Si sa, dopo il diploma anche le strade dei più grandi amici si separano. C’è chi è andato lontano in cerca di fortuna, chi a causa dei troppi impegni non ha potuto partecipare. Ma ciò che emerge dalla cena della classe 1987 è la voglia di stare insieme e ricordare con gioia un passato importante.

Gli anni di scuola sono quelli che, in qualche modo, ci formano e ci proiettano verso il futuro. Creano, insomma, gli uomini e le donne che siamo destinati ad essere. Così, dopo aver trovato ognuno la sua vocazione, i ragazzi della 5H si sono rincontrati in memoria dei tempi andati.