A Reggio la finale della Super Coppa Italia di Torball

Reggio Calabria ospiterà la finale della Super Coppa Italia di Torball e le qualificazioni di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato per il 25 e 26 gennaio presso la palestra del liceo scientifico Alessandro Volta.

«Orgogliosi di poter sostenere e tifare per l’ ASD Reggina UIC , che ci ha regalato in questi anni grandi emozioni e soddisfazioni. Speriamo che, con la loro determinazione e passione, riescano a contagiare l’intero territorio» – ha affermato il consigliere comunale con delega allo sport Giovanni Latella .

La città dello Stretto si prepara così a ospitare un evento sportivo di prestigio, che vedrà contendersi il titolo i campioni dell’ASD Reggina UIC contro il Ragusa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Latella, che, insieme all’Assessore alle Politiche sociali Lucia Nucera, ha accolto nel salone dei Lampadari Armando Paviglianiti, presidente dell’ASD Reggina UIC Ets, e una rappresentanza dei giocatori.

«Come Amministrazione – ha spiegato il delegato allo sport – abbiamo da sempre creduto nell’importanza che lo sport può avere per l’idea di una Reggio inclusiva e di una città che considera lo sport uno straordinario veicolo di riscatto. Continueremo a sostenere e tiferemo tutti insieme per ASD Reggina UIC, che ci ha già regalato negli ultimi anni grandi emozioni e tante soddisfazioni. Speriamo che, con la loro carica, possano contagiare tutto il territorio e incoraggiare tante altre realtà sportive».

L’ASD Reggina UIC Ets, sotto la guida del presidente Armando Paviglianiti, opera senza fini di lucro dal 1989 grazie all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria.

«È un momento emozionante e bello per noi – ha dichiarato Paviglianiti – poiché la Federazione ha deciso di fare disputare la finale della Super Coppa Italia di Torball a Reggio Calabria, premiando la nostra società per le modalità di organizzazione e per l’accoglienza della nostra città».