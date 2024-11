Al Planetarium Pythagoras l’evento ‘Occhi su Saturno’

Il mese di Giugno è un mese particolarmente ricco di eventi astronomici a cui Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria – Società Astronomica Italiana Sezione Calabria aderisce.

Si è appena festeggiato il Solstizio d’Estate che gli occhi e l’attenzione viene posta sul pianeta Saturno e sul Sole.

Sabato 25 giugno, infatti, si celebra la 5° edizione della manifestazione nazionale “Occhi su Saturno”.

L’iniziativa nasce nel 2012 per ricordare di Gian Domenico Cassini, grande astronomo del ‘600, che fu un grande osservatore di Saturno di cui scoprì ben 4 satelliti (Giapeto, Rea, Teti e Dione ) e una “divisione” tra gli anelli che ancora oggi porta il suo nome.

L’osservazione di Saturno provoca sempre grandi emozioni e a questo proposito piace ricordare quanto scriveva nel 1882 il grande divulgatore francese Camillo Flammarion nel suo libro “Le Stelle e le curiosità del Cielo”: “Se voi, dinanzi a questo affascinante spettacolo siderale, non proverete alcuna ammirazione, alcun sentimento di sublime, purissimo gaudio spirituale; se questo meraviglioso mondo di Saturno passasse dinanzi ai vostri occhi senza colpirli, lasciandovi freddo ed insensibile, allora ascoltate questo mio consiglio: riponete il cannocchiale, chiudete questo libro, non affaticatevi più né a leggere né a pensare, abbandonate l’Astronomia; il Cielo non è fatto per voi; curvatevi alla terra: mangiate, bevete, dormite, fate dello sport e, magari, della politica trascendentale…”

Il Planetario, sabato 25 giugno, sarà aperto dalle ore 21.00 e l’osservazione del pianeta con gli anelli e non solo sarà preceduta da una conversazione introduttiva della prof.ssa Misiano.

Il giorno successivo, domenica 26 giugno, è stato a dedicato al Sole ed anche in questa occasione il Planetario sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per consentire al pubblico l’osservazione della nostra stella con gli strumenti.