Reggio, ultimo tavolo tematico sul ‘Piano di zona’ su povertà e inclusione sociale

È previsto per giovedì 31 ottobre l’ultimo tavolo tematico della fase di ascolto del Piano di zona per la città dello Stretto, promosso dall’assessorato comunale al Welfare e alle Politiche sociali guidato da Lucia Nucera. L’incontro, che si terrà alle ore 10.30 nel foyer della sala Versace del Cedir, affronterà i temi dell’Area delle povertà ed esclusione sociale, tra cui inclusione sociale, occupabilità, immigrazione e dipendenze. L’iniziativa si inserisce nella creazione del Piano di zona, considerato il principale strumento di programmazione territoriale per le politiche sociali.

Nucera: “Ultimo tavolo di ascolto. La restituzione a dicembre”