Reggio, ‘La Divina Commedia’: standing ovation al Cilea per il debutto dell’opera musical – FOTO

Un debutto da record che ha visto la partecipazione di 2000 spettatori, Oggi e domani altre 4 repliche, tutte sold out

Lunghi applausi e standing ovation per la prima della tre giornate del colossal La Divina Commedia Opera Musical, in scena fino a sabato nello splendido Teatro Cilea di Reggio Calabria con due repliche al giorno: alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 21:00 per tutti. Prodotta dalla Mic Musical International Company, la straordinaria opera ha aperto trionfalmente la 40° stagione di eventi di Ruggero Pegna, nuovo traguardo raggiunto dallo storico promoter calabrese.

L’Opera è stata inserita nel suo progetto “Opere d’Arte”, lo speciale format con cui propone colossal musicali legati ad Opere Letterarie e Personaggi dell’Arte, con il Patrocinio e il contributo della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria (POC 2014/ 2020 – Az. 6.8.3).

Una stagione ricca di eventi prestigiosi che prevede Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante dal 7 al 9 maggio al Palacalafiore di Reggio, la produzione dell’Opera teatrale Fortunata di Dio sulla vita della mistica Natuzza Evolo il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza, tutti i numerosi appuntamenti di “Fatti di Musica”, l’altro suo format che presenta alcuni dei più attesi concerti di ogni stagione, tra i quali quelli di Sergio Cammariere lunedì 9 marzo al Teatro Rendano di Cosenza e di Serena Brancale il 6 giugno nel nuovo PalaLamezia di Lamezia Terme, primo live nella modernissima struttura al centro della regione.

Debutto da record: 2000 spettatori alla prima, 5000 in tre giorni

Per La Divina Commedia Opera Musical è stato un debutto indimenticabile, con i primi 2000 spettatori letteralmente incantati da uno spettacolo tra i più belli mai realizzati. Oggi e domani altre 4 repliche, tutte sold out per un numero record di oltre 5000 spettatori.

“La mia nuova stagione non poteva avere migliore avvio, un successo davvero emozionante!”, ha commentato Pegna.

Dal successo in Cina al viaggio dantesco: l’allestimento “senza fiato”

L’originale e affascinante spettacolo sulla Divina Commedia, reduce da uno strepitoso successo in Cina, ha incantato con il suo eccezionale allestimento, un insieme di elementi scenici, musicali e poetici, che hanno immerso ogni spettatore nell’incredibile viaggio dantesco.

A Reggio sono arrivati anche dalla Sicilia per non perdere quest’Opera sensazionale, frutto dell’idea di Marco Frisina, autore delle musiche, sui cui il regista Andrea Ortis ha tessuto una sequenza geniale e maestosa di scene e quadri. Una trasposizione teatrale che ha sbalordito grazie proprio alla sceneggiatura e alla sintesi letteraria dello stesso Ortis e di Gianmario Pagano.

Grandiosa, da lasciare senza fiato, la scenotecnica firmata da Lara Carissimi e Gabriele Moreschi, con le proiezioni immersive 3D di Virginio Levrio, le coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini, i disegni luce di Valerio Tiberi e i suoni di Francesco Iannotta.

Il cast e la voce narrante di Giancarlo Giannini

Oltre alla voce narrante di Giancarlo Giannini, da sottolineare la bravura di tutto il cast: Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Beatrice Somma (Beatrice), Leonardo Di Minno (Catone, Ulisse e Guido Guinizzelli), Gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo), Federica De Riggi (Pia del Tolomei e La donna), Arianna Talé (Matelda e Francesca), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne), il gruppo di ballerini e performers: Mariacaterina Mambretti, Federica Montemurro, Serena Marchese, Desirè Osarenoma Biasizzo, Alice Pagani, Arianna Lenti, Luca Curreli, Giulio Galimberti, Kevin Regonesi, Carmine Olivazzi, Raffaele Rizzo, Alessandro Trazzera.

Per il Teatro Cilea tre giorni da record, che resteranno tra le sue pagine più belle.

Per informazioni tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.