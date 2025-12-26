Reggio, Marquis Dolfors illumina il Teatro Cilea con il Gospel
Musica, spiritualità ed eleganza: Marquis Dolfors in concerto al Teatro Cilea
26 Dicembre 2025 - 16:53 | Comunicato Stampa
Il Gospel di Marquis Dolfors illumina il Teatro Cilea il 27 dicembre.
Una serata speciale nel cartellone L’eleganza dell’Arte con un regalo firmato Publidema Eventi Musicali.
La magia del Gospel arriva al Teatro Cilea con uno degli appuntamenti più attesi delle festività: il concerto di Marquis Dolfors, straordinario interprete internazionale capace di unire potenza vocale, spiritualità ed eleganza musicale.
L’evento, inserito nel prestigioso cartellone L’eleganza dell’Arte, promette una serata intensa ed emozionante, in cui la tradizione del Gospel si fonde con arrangiamenti coinvolgenti e una performance di grande impatto scenico. Un’occasione unica per vivere la musica come esperienza collettiva, tra ritmo, anima e celebrazione.
Il regalo di Publidema Eventi Musicali
Per rendere l’appuntamento ancora più speciale, Publidema Eventi Musicali riserva al pubblico un regalo esclusivo:
- Recati presso il Botteghino in via Torrione 31
- acquista 9 biglietti
- il 10° te lo regaliamo noi
Un’iniziativa pensata per gruppi, famiglie e amici che desiderano condividere insieme una serata di grande musica e qualità artistica.
Il concerto Gospel di Marquis Dolfors al Teatro Cilea rappresenta un momento imperdibile del periodo natalizio, capace di unire spettacolo, cultura e condivisione in uno dei teatri più amati della città.
Appuntamento il 27 dicembre al Teatro Cilea.
La musica Gospel ti aspetta, con l’eleganza dell’arte e un regalo in più.