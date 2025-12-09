Reggio, all’Odeon torna l’atteso ‘The Christmas Show’ del Rotaract a favore de ‘La Casa di Benedetta’

Il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 si prepara a portare in scena la III Edizione del “Christmas Show”, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, in programma il 22 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria. Per condividere lo spirito che animerà questa serata fatta di arte, emozione e solidarietà, abbiamo raccolto le parole dei presentatori Laura Pizzimenti e Pietro Fulco, insieme alla visione della Presidente del Club, Paola Morabito.

Guidare il pubblico in un percorso che non è soltanto artistico ma anche valoriale è, per chi presenta lo spettacolo, una responsabilità speciale. Laura Pizzimenti racconta l’emozione di affrontare il palco in una veste diversa da quella di event planner a cui è abituata:

“Presentare questo evento è una forte emozione oltre che un onore. Il Christmas Show rappresenta la risposta della città a un progetto benefico che il Club ha costruito con impegno e che tante aziende hanno voluto sostenere. A noi spetterà accompagnare il pubblico nella comprensione del valore umano e morale che questa serata custodisce.”

Accanto a lei, Pietro Fulco sottolinea la natura particolare del format:

“Non si tratta solo di divertimento, ma di un evento con uno scopo nobile. Da presentatore, credo sia importante trovare il giusto equilibrio: trattare con leggerezza temi sensibili e, allo stesso tempo, valorizzare la missione che guida l’attività del Rotaract.”

Lo spirito del Christmas Show: arte, solidarietà e la voce dei presentatori

La preparazione personale e la sintonia con la sala sono elementi fondamentali per chi conduce uno spettacolo così ricco. Laura confida che, pur essendo scaramantica, un rito lo può svelare:

“Prima di uscire di casa abbraccio i miei familiari e chiedo alle mie nipoti di dirmi ‘in bocca al lupo’. È un gesto che mi dà forza e che sento profondamente legato allo spirito di questa serata.”

Per Pietro, che affronta per la prima volta il palco da presentatore, il primo pensiero è stato: “Una bella responsabilità!” Non ci sono rituali particolari, ma la formula magica per la buona riuscita sarà senza dubbio facilitare il divertimento del pubblico e, allo stesso tempo, trasmettere con chiarezza il messaggio profondo che il Christmas Show vuole veicolare.

Una delle caratteristiche più preziose dell’evento è la presenza di tante realtà artistiche locali, che portano sul palco il volto autentico della città. Laura vede in questo un valore culturale e umano irrinunciabile:

“L’arte è lo strumento attraverso cui Dio si manifesta. La bellezza è ovunque, nella musica, nella danza, nella pittura, nonché nella comunicazione accompagnata da gesti e sguardi, che la rendono il motore delle relazioni umane. Sul palco vedremo potenziale umano puro, persone che hanno scelto di esserci per uno scopo altissimo: fare del bene.”

Pietro aggiunge una riflessione sulla città:

“La qualità della vita di una comunità si vede anche dalla presenza di eventi come questo. Nel nostro piccolo proveremo ad offrire una serata piacevole in clima natalizio e a dare spazio a chi esprime lo spirito e la bellezza di Reggio Calabria attraverso la propria arte.”

La missione benefica per la Casa di Benedetta

Se i presentatori rappresentano la voce della serata, la Presidente Paola Morabito ne è l’anima organizzativa:

“La missione del Rotaract orientata a fare del bene rimane il cuore pulsante di tutto. Ci sarà una piccola sorpresa iniziale che racconterà anche cosa significa Rotary International nel mondo. L’innovazione, se così possiamo chiamarla, sta nella volontà di far emergere la nostra identità: tutti coloro che partecipano lo fanno gratuitamente, donando tempo e talento. Questo è il vero spirito del nostro Club: dare senza aspettarsi nulla in cambio, per il bene comune.”

Il progetto benefico scelto quest’anno conferma questa direzione: il ricavato sarà destinato a sostenere l’acquisto dell’immobile che ospita la Casa di Benedetta, una delle realtà più significative nel panorama sociale del territorio.

“Conosci una realtà, la osservi lavorare negli anni con serietà, vedi che sostiene la comunità più fragile, in particolare i minori, e comprendi che è lì che vuoi investire energie, per aiutare chi aiuta concretamente”, spiega la Presidente. “Abbiamo collaborato in passato con la Casa di Benedetta e sappiamo quanto sia importante il valore sociale di una struttura che permetta ai minori di seguire percorsi alternativi al carcere. E poi c’è un aspetto personale: ho conosciuto Benedetta, una persona straordinaria come i suoi genitori che con amore e determinazione hanno dato vita alla Fondazione ‘Benedetta è la vita’ con la quale supportano già straordinariamente l’Associazione Abakhi. Sostenere l’acquisto della Casa significa garantire stabilità a un progetto che cambia la vita delle persone che lo attraversano.”

Il 22 dicembre, al Teatro Odeon, la città non assisterà solo a un evento targato Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38: contribuirà a costruire un futuro più sicuro per la Casa di Benedetta e per i minori che vi trovano accoglienza, ascolto e speranza.