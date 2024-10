Figest favorevole ad un torneo di morra a Reggio Calabria

"Il battibecco del mese scorso tra me e l’oggi sospeso sindaco Falcomatà è stata un’occasione per ottenere un confronto coi vertici della FIGEST", le paroel di Ventura

Si è tenuto online il Consiglio Nazionale della FIGEST, la Federazione Italiana dei Giochi e degli Sport Tradizionali, tra le cui specialità si annovera la morra, disciplina sportiva associata e riconosciuta dal CONI. Durante le comunicazioni preliminari, il presidente Enzo Casadidio ha invitato ad intervenire il reggino Francesco Ventura, studioso locale, attivista per la promozione della lettura e per la rivitalizzazione della lingua minoritaria greco-calabra.

«È dal 2019 che mi piacerebbe vedere svolgersi un torneo di morra anche nel reggino, magari valevole pure per i campionati nazionali, dove credo che una nostra squadra saprebbe sicuramente farsi valere ed apprezzare – commenta Ventura – Il battibecco del mese scorso tra me e l’oggi sospeso sindaco di Reggio Calabria sulla legittimità del gioco della morra è stata un’occasione per ottenere un confronto coi vertici della FIGEST, i quali vedono con favore la possibilità di una simile iniziativa nel prossimo anno. Il responsabile della disciplina, il dottor Oriano Mercante, si è detto disponibile a presenziare e partecipare al torneo, il quale si terrà sotto egida della FIGEST, forse già la prossima primavera».

Nell’ultimo mese Ventura ha ricevuto parole di apprezzamento da parte di appassionati e proposte di collaborazione da parte di alcune amministrazioni comunali, dichiaratesi disponibili ad ospitare il torneo. C’è trepidazione attorno al gioco della morra nello Stretto.