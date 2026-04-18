Reggio, IX edizione del torneo Slowpitch: 10 partite consecutive al viale Calabria
Giocatori, tifosi e appassionati sono invitati a partecipare
18 Aprile 2026 - 12:56 | Comunicato Stampa
Primavera tempo di Tornei come tradizione noi del San Giorgio ci siamo e siamo arrivati all’organizzazione della IX edizione del Torneo di Reggio Calabria Slowpitch.
Domenica 19 aprile 2026 nel nostro magnifico “Diamante” di viale Calabria a partire dalle ore 9 si disputeranno 10 partite consecutivanente.
2 squadre del ASD San Giorgio baseball e softball, i Vagabundus Slowpitch di Palermo, Blue Stars Pace del Mela e CUS Unical Cosenza incroceranno le mazze per una spettacolare giornata di Sport!
Giocatori, tifosi e appassionati del nostro meraviglioso Sport siete tutti invitati a partecipare.
Le squadre in campo e l’appuntamento al “Diamante”
Un ringraziamento a tutto lo staff del Sangiorgio: Maurizio Chirico, Simona Oppedisano, Gregorio, Fabio Calarco, Anna e il nostro Presidente Tony Aliquò organizzatore dell’evento.
Partner: Macelleria la Genuina, Grafica Enotria, Tipografia Caffè Bolaffi, Bar Kristall, panificio K2, I fratelli del Gusto.
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