La mostra dedicata a Paolo Rossi: ‘Un ragazzo d’oro’. Le dichiarazioni dei sindaci Battaglia e Versace

Si è tenuta oggi presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della mostra dedicata a Paolo Rossi, dal titolo “Un ragazzo d’oro”.

All’incontro hanno preso parte il sindaco f.f. della Città Metropolitana, Carmelo Versace, il sindaco f.f. di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della Lega Serie A femminile, il direttore della mostra Marco Schembri, il giornalista e coordinatore dell’evento Maurizio Insardà, il Ceo di OSC Saverio Ceravolo. Non sono mancati i momenti di grande emozione nei racconti dei vari protagonisti. La mostra si terrà dal 24 aprile al 29 maggio presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria e l’ingresso è gratuito. Ai nostri microfoni i sindaci f.f. del Comune di Reggio Calabria Mimmo Battaglia e della Città Metropolitana Carmelo Versace:

Il sindaco Battaglia: “Siamo onorati di accogliere nella nostra città la mostra itinerante “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro”, un percorso intenso che celebra la vita e la carriera dell’indimenticabile eroe del Mundial ’82. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Paolo Rossi insieme a Federica Cappelletti, rappresenta un’occasione preziosa per rivivere una delle pagine più belle della storia sportiva italiana.

Non si tratta soltanto di un evento sportivo e culturale, ma di un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva del nostro Paese, capace di riportarci agli anni d’oro del calcio, quando le imprese degli Azzurri univano generazioni intere sotto un’unica bandiera. Come Amministrazione, siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare una mostra che custodisce e racconta autentici frammenti di storia del calcio.

Paolo Rossi non è stato solo un campione straordinario, ma soprattutto un grande uomo: una persona che ha saputo trasmettere valori profondi attraverso il linguaggio universale dello sport. Amore, rispetto, gentilezza e semplicità sono stati i tratti distintivi della sua vita, dentro e fuori dal campo, e rappresentano ancora oggi un esempio per tutti, in particolare per i più giovani.

Questo appuntamento si inserisce in un percorso già avviato dalla nostra città, che negli ultimi anni ha ospitato eventi dedicati al calcio e ai suoi protagonisti, come le mostre “Sfumature d’Azzurro” e “Il calcio è arte”, entrambe accolte con grande entusiasmo dalla cittadinanza. Iniziative che testimoniano quanto sia forte il legame tra la nostra comunità e questo sport, non solo come competizione, ma come racconto di storie, emozioni e identità condivise. L’obiettivo è promuovere eventi di questo valore, capaci di unire cultura e sport, memoria e passione, rafforzando il senso di appartenenza”.

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Il sindaco della Città Metropolitana Versace: “La mostra dedicata a Paolo Rossi rappresenta per la nostra comunità un momento di grande valore culturale e sportivo. “Un ragazzo d’oro” è stata pensata come un percorso emozionale e narrativo che accompagna i visitatori attraverso la vita, la carriera e i valori di uno dei simboli più amati del calcio italiano.

L’organizzazione dell’esposizione si sviluppa attraverso diverse sezioni tematiche: dagli esordi di Rossi fino alla consacrazione nel Campionato mondiale di calcio 1982, passando per testimonianze, immagini storiche, materiali originali e contenuti multimediali. L’obiettivo è offrire non solo una ricostruzione sportiva, ma anche un racconto umano, capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto educativo e sociale della mostra: vogliamo che i giovani possano riconoscersi nella storia di Paolo Rossi, fatta di talento, sacrificio e capacità di rialzarsi dopo momenti difficili. È un messaggio attuale, che parla di determinazione e passione.

Come amministrazione, siamo orgogliosi di ospitare un evento di questo livello a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno nel promuovere lo sport come strumento di crescita culturale e coesione sociale.

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Riflessione del sindaco Versace: “Paolo Rossi non è stato soltanto un campione straordinario, ma anche un uomo che ha saputo rappresentare i valori più autentici dello sport: lealtà, umiltà e spirito di squadra. Il suo ricordo continua a ispirare e siamo certi che questa mostra saprà trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo della sua eredità.”