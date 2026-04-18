‘Paolo Rossi, un ragazzo d’oro’: le dichiarazioni di Federica Cappelletti e Marco Schembri

La mostra “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro” rientra tra le iniziative parecchio gradite, soprattutto per una città come Reggio Calabria che ha una forte passione calcistica.

Il percorso espositivo rende omaggio a Paolo Rossi, uno dei simboli più amati del calcio italiano e internazionale, protagonista assoluto del trionfo dell’Italia ai Campionati Mondiali di Calcio 1982. In quell’edizione, Rossi fu capocannoniere e trascinatore degli Azzurri, entrando definitivamente nella storia.

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L’esposizione sarà presso il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi dal 24 aprile al 29 maggio, e rappresenta la prima tappa nel Sud Italia. La mostra è realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e coordinata dal giornalista Maurizio Insardà.

Un viaggio tra cimeli, fotografie, documenti e ricordi legati alla carriera di Rossi, con particolare attenzione al Mondiale dell’82, un momento che ha segnato profondamente l’identità sportiva italiana e l’esposizione delle scarpette originali di quell’indimenticabile vittoria contro il Brasile, quando Pablito realizzò una tripletta. Le dichiarazioni della moglie di Paolo Rossi , la presidente della Lega serie A femminile Federica Cappelletti e dell’organizzatore generale Marco Schembri.

Federica Cappelletti: “Una mostra vuole continuare a narrare Paolo Rossi prima di tutto come uomo con i suoi valori e con i suoi principi e poi come eroe nazionale, capace di trasformare il racconto di un paese in una fase molto complicata storicamente. Fa piacere essere qui a Reggio Calabria, la prima volta al sud. Il pallone d’oro credo tra gli oggetti presenti alla mostra quello che lo rappresenta maggiormente e mi spiego meglio. Ha una ammaccatura procurata mentre lui giocava con le bambine e l’abbiamo voluta lasciare così, perchè lui amava tenere le cose così come erano, compresi i difetti. Non l’ha mai voluto restaurare a dimostrazione della sua semplicità anche per le cose di valore. Un uomo pieno di valori, umile nonostante i traguardi raggiunti, dalla grande semplicità, questo è quello che mi piace ricordare di Paolo. Parliamo di colui che è stato l’atleta più famoso al mondo e non è un caso che anche le Nazioni Unite abbiano aperto le porte a questa mostra. Lui rimane un uomo prima di tutto, persona vera e straordinaria che ha sempre puntato a trasmettere i suoi valori e questa mostra continua a farlo”.

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Marco Schembri: “Si racconta la vita e la carriera di un uomo. L’idea è stata quella di creare una mostra dinamica. Un progetto di realtà virtuale presente, maglie firmate da tantissimi campioni del passato e attuali. Poi c’è la parte d’epoca, si racconta Paolo Rossi dagli inizi. Il racconto di un uomo che aveva un grande sogno, quindi il cappello da bersagliere, le pagelle scolastiche, la tessera dell’autobus che lo portava agli allenamenti della Juventus. E poi la castagna d’oro che premiava il miglior giocatore, tutte le maglie che lo hanno consacrato. Un ragazzo d’oro, dicevano tutti quelli che lo hanno conosciuto, dal punto di vista umano ma anche per tutto quello che ha conquistato. Perchè c’è tanto oro nella sua carriera: la scarpa d’oro, due palloni d’oro, la coppa del mondo, il collare d’oro. Invito tutti a vedere questa mostra, tra l’altro è gratuita. Ci saranno testimonianze video come quelle di Bocelli, Ramazzotti, Fabio Cannavaro, Gianni Infantino, gli stessi Pelè e Maradona che parlano di Paolo Rossi. Ci sarà un grande omaggio ed è quella maglia che gli ha dedicato Gianluca Vialli. Eravamo a Coverciano, l’anno della vittoria dell’Europeo. Vialli non riusciva a firmarla. Ha buttato giù qualche riga scrivendo: ‘A Paolo mio angelo custode, prepara il campo, ci vediamo lassù’. Questa maglia sarà vicino al pallone d’oro. Loro erano legati da una forte amicizia”.