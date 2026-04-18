Mostra ‘Paolo Rossi’, Tino Scopelliti: ‘Campione completo, icona del calcio mondiale’
"Si è sempre contraddistinto, oltre che per qualità tecniche e realizzative all'interno del rettangolo di gioco, anche per umiltà e professionalità"
18 Aprile 2026 - 14:16 | Redazione
Dal 24 aprile al 29 maggio il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria ospiterà la mostra “Paolo Rossi un ragazzo d’oro”. E’ un percorso espositivo dedicato a una delle figure più iconiche del calcio mondiale, straordinario protagonista di quel campionato mondiale vinto con l’Italia nel 1982. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, coordinata dal giornalista Maurizio Insardà e sarà anche la prima tappa nel meridione. A Palazzo Alvaro la conferenza stampa di presentazione.
Il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, assente per motivi professionali, intercettato telefonicamente, ha dichiarato a CityNow: “Mi sento di ringraziare gli organizzatori per questa bellissima iniziativa che porta a Reggio Calabria una mostra di così alto livello che offre la possibilità di ammirare cimeli, fotografie, maglie e tanto altro di un fuoriclasse come Paolo Rossi. Si tratta di un altro grande evento per la Calabria. Parliamo di un campione completo, dentro e fuori dal campo, sul tetto del mondo con l’Italia nel 1982. Eroe di quella indimenticabile fase finale della competizione che lo ha visto straordinario protagonista, a partire dalla tripletta contro il Brasile, la doppietta in semifinale con la Polonia e il primo gol nella finalissima con la Germania. Paolo Rossi si è sempre contraddistinto, oltre che per qualità tecniche e realizzative all’interno del rettangolo di gioco, anche per umiltà e professionalità, riuscendo a superare con sacrificio e caparbietà i tanti problemi fisici che lo hanno colpito soprattutto all’inizio della carriera. Un vero idolo per tutti, una figura iconica del calcio mondiale”.
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