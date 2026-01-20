Reggio, tragedia sfiorata sulla SS106: cade grosso masso su auto, uomo salvo per miracolo – FOTO

Tragedia sfiorata sulla s.s. 106 nella zona di Africo, dove un masso di dimensioni imponenti è precipitato su un veicolo in movimento, distruggendo praticamente la parte posteriore dell’auto.

Dall’immagine si vede chiaramente il masso sfondare il tetto del veicolo, con una potenza tale da distruggere la parte superiore. Il conducente, nonostante l’intensità dell’impatto, è riuscito a sopravvivere miracolosamente all’incidente.

L’automobile, una Lancia Ypsilon, stava percorrendo il tratto di strada quando il masso ha preso di mira il veicolo, la scena che si è presentata agli altri automobilisti è stata sconvolgente, con il veicolo ormai distrutto ma il conducente fortunatamente ancora in vita.

Il conducente non ha subito diverse ferite gravi ed è stato trasportato per controlli all’ospedale di Locri. Le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente per cercare di mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti.