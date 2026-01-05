Reggio Calabria: al Palacalafiore torna il Trofeo BIC: sport, aggregazione e cultura

A testimoniare il valore dell’iniziativa saranno Juninho Clemente e Baz Sripirom

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento che unisce sport, inclusione e valorizzazione del territorio. Il 6 gennaio alle ore 19, in occasione del Ponte della Befana, il Palacalafiore ospiterà la V edizione del Trofeo BIC, manifestazione sportiva interregionale di carattere non agonistico che negli anni si è affermata come punto di riferimento per il basket paralimpico al sud.

Il Trofeo BIC è un progetto articolato in più fasi e momenti, che ha superato l’avviso pubblico della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità per le Manifestazioni sportive – Annualità 2025, nell’ambito del PAC 2014-2020, con realizzazione prorogata al 2026. Un riconoscimento che conferma il valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

Cuore dell’evento sarà la competizione di basket e basket in carrozzina, caratterizzata da momenti di Up&Down tra le due discipline. Le squadre saranno composte da atleti con e senza disabilità, favorendo un confronto diretto e autenticamente inclusivo.

In campo scenderanno gli atleti della Reggio BiC, i ragazzi della Old School di basket in carrozzina e i giovani coinvolti nel progetto di Sport e Salute S.p.A. “Carceri – Mettiamoci in gioco”, ospiti dell’USSM di Reggio Calabria e delle comunità aderenti.

I beneficiari del Trofeo BIC sono persone con e senza disabilità, atleti italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, uomini e donne di ogni età. La partecipazione di sportivi impegnati abitualmente in competizioni nazionali e internazionali conferisce alla manifestazione un respiro ampio, multiculturale e fortemente simbolico.

A testimoniare il valore dell’iniziativa saranno anche due testimonial d’eccezione: Juninho Clemente e Baz Sripirom, esempi concreti di come lo sport – e in particolare il basket in carrozzina – possa abbattere confini culturali e promuovere la parità nello sviluppo della persona, senza barriere.

Il Trofeo BIC gode del patrocinio del Garante Regionale delle Persone con Disabilità, del CIP Calabria e del Comune di Reggio Calabria, ed è inserito nel calendario delle manifestazioni FIPIC Calabria 2025, sebbene lo svolgimento dell’evento sia stato rinviato al 2026.

Accanto alla dimensione sportiva, il Trofeo persegue importanti obiettivi sociali e culturali: sensibilizzare la comunità attraverso il coinvolgimento diretto nel basket in carrozzina e nel baskin, abbattere barriere mentali e pregiudizi tra sport “in piedi” e sport “da seduti”, favorire l’incontro tra persone provenienti da contesti territoriali ed etnici differenti e promuovere la socialità.

In questa prospettiva, è previsto anche un percorso di promozione turistica e culturale della città, con visite guidate ai luoghi simbolo di Reggio Calabria: dal Museo Archeologico a Piazza De Nava, dalla Via Marina con gli scavi a Corso Garibaldi e Piazza Italia, fino a un tour gastronomico dedicato alle tradizioni culinarie e popolari calabresi.

Il Trofeo BIC si conferma così non solo come una manifestazione sportiva, ma come un vero progetto di partecipazione e promozione sociale, capace di intrecciare sport, cultura e territorio e di portare Reggio Calabria al centro di un messaggio forte e attuale di integrazione e aggregazione senza barriere.