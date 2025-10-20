Reggio, ultimati i lavori del Polo di prossimità di Arghillà: il sopralluogo di Falcomatà – FOTO

Sopralluogo del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco Paolo Brunetti e dell’Assessore alle politiche sociali Lucia Nucera, al Polo di prossimità di Arghillà dove sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della struttura che ospiterà associazioni, realtà sociali e impegnate sul territorio.

Spazi che si aggiungeranno a quello adibito all’assistenza sanitaria dei residenti del quartiere grazie al polo sanitario attivato su iniziativa di un gruppo di medici volontari dell’Ace, che prestano attività su locali messi a disposizione dal Comune di Reggio Calabria.

“Continuiamo nel percorso di rigenerazione urbana con lo scopo di restituire servizi, decoro e opportunità di partecipazione ad uno dei quartieri più delicati della provincia di Reggio Calabria, ma soprattutto con il primario intento di restituire dignità alle persone che lo abitano”.

Sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha aggiunto:

“Trasformiamo spazi fisici in luoghi da vivere che garantiranno quel senso di prossimità che per troppo tempo è mancato ad una periferia urbana e sociale quale è stata considerata Arghillà. Pensiamo sia necessario creare relazioni nuove, positive, dando il giusto riconoscimento a quella parte di comunità che da sempre anima un territorio complesso; ma pensiamo che sia soprattutto necessario sviluppare una visione di spazio pubblico che metta insieme la vita delle famiglie con l’attività aggregativa e sociale”.

L’assessore Nucera ha parlato di un percorso che parte da lontano:

“Da quando ci siamo insediati le criticità del territorio di Arghillà sono state in cima alla nostra agenda. Tanti i progetti e le iniziative lanciate per rispondere alle istanze di una comunità disillusa, arrabbiata e spesso rassegnata. Con la riqualificazione del Polo si potrà dare il via ad un processo di partecipazione democratica e soprattutto all’erogazione di servizi che riguarderanno bambini, famiglie e fasce sociali più vulnerabili”.

Il Vicesindaco Brunetti ha spiegato la roadmap che accompagnerà i prossimi mesi l’azione dell’Amministrazione Comunale:

