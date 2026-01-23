UNICORE, studio e inclusione a Reggio: la Mediterranea accoglie studenti rifugiati

Il Progetto UNICORE (University Corridors for Refugees) è il programma di UNHCR – Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati che, dal 2019, consente a studenti rifugiati di completare il proprio corso di studi magistrale presso università italiane.

Nel 2025 sono 45 gli atenei italiani che hanno aderito al progetto. UNICORE rappresenta un’opportunità concreta per costruire il futuro di giovani che vivono in territori segnati da crisi, offrendo loro sicurezza e prospettive.

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, attraverso l’Ufficio Relazioni Internazionali e il coordinamento della Delegata alle Politiche Umanitarie e di Cooperazione Internazionale, aderisce al programma già da due edizioni e si prepara ad avviare le procedure per l’edizione UNICORE 8.0.

Gli studenti coinvolti e i corsi di studio

Nell’edizione UNICORE 6.0 sono stati selezionati tre studenti rifugiati in Uganda: Elias Ashiek, Yahya Mohamed Yahya Abdalla, proveniente dal Sud Sudan, e Michael Okot Barnabas Okello, dal Sudan, che frequentano attualmente il secondo anno del Corso di Studi Magistrale in Scienze delle Tecnologie Agrarie.

Nel bando di candidatura UNICORE 7.0 sono state predisposte due borse di studio per studentesse e una borsa di studio per studenti. Aya Susan, proveniente dal Sud Sudan, e Mikael Tedros Goytom, dall’Eritrea, hanno scelto di seguire il Corso di Studi in Scienze delle Produzioni Agrarie Mediterranee, coordinato dal prof. Gregorio Gullo. Sunday Evelyne Morris, proveniente dal Sud Sudan, ha invece scelto di frequentare il Corso di Studi in Scienze della Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari, coordinato dalla prof.ssa Amalia Piscopo.

Un riferimento significativo per le attività accademiche presso il Dipartimento di Agraria è la prof.ssa Souraya Benalia, che insieme a tutti i docenti si impegna a coadiuvare gli studenti nel loro percorso.

Mobilità internazionale e diritto allo studio

Gli studenti, pienamente allineati ai corsi di studio, sono stati inseriti anche nei programmi Erasmus per lo svolgimento di attività internazionali.

L’accesso all’istruzione universitaria per i giovani rifugiati è spesso la causa principale della loro fuga irregolare dai Paesi di origine, nel tentativo di inseguire un sogno «che va oltre ogni immaginazione», come ha raccontato Elias Ashiek nel suo intervento particolarmente significativo, tenuto su invito del Rettore all’Inaugurazione dell’Anno Accademico della Mediterranea.

Offrire accesso all’istruzione non significa solo garantire protezione, ma anche promuovere dignità, indipendenza e la possibilità di contribuire attivamente alle comunità di accoglienza. Essere studenti UNICORE significa molto più che percepire una borsa di studio: rappresenta un’opportunità concreta per costruire un futuro dignitoso e sicuro.

Il team UNICORE e la rete di supporto

Lo staff del Progetto UNICORE, coordinato dalla prof.ssa Paola Raffa, Chairholder della Cattedra UNESCO Mediterranean Landscapes in Context of Emergency e Delegata del Rettore alle Politiche Umanitarie e di Cooperazione Internazionale, si rafforza ogni anno con il sostegno del prof. Paolo Fuschi, Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e alle Strategie di Attrazione degli Studenti Stranieri, e con il contributo di tutto il personale amministrativo dell’Ufficio Relazioni Internazionali.

Si arricchisce il confronto con l’Area Servizi agli Studenti, il prorettore alla didattica prof. Antonio Vitetta, il delegato al diritto allo studio prof. Antonio Taccone e con tutto il personale amministrativo afferente.

Anche quest’anno è coinvolta la Caritas Diocesana di Reggio Calabria, che continua a garantire supporto economico e umano, mettendo a disposizione del progetto tutor che affiancano gli studenti nelle esigenze extra-accademiche. Prosegue inoltre la collaborazione con Banca Etica.

Sono intervenuti all’incontro anche Andrea Pecoraro, Senior Durable Solutions Associate UNHCR, e Luisa Bianco, Senior Durable Solutions Assistant.

L’impegno dell’Ateneo

La sensibilità del Rettore nei confronti del Progetto UNICORE si traduce nella promozione di azioni concrete a sostegno degli studenti coinvolti. In questo contesto, nei giorni scorsi, si è concretizzata anche una donazione a favore del progetto, a ulteriore conferma dell’impegno dell’Ateneo nel promuovere percorsi di inclusione, formazione e dignità.