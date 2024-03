Reggio, protesta all’Università Mediterranea dei corsisti di specializzazione - FOTO

Come sta avvenendo ormai da settimane in tutta Italia, oggi, domenica 10 marzo, presso la sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsisti dell’VIII ciclo di specializzazione si sono riuniti in protesta pacifica durante lo svolgimento delle lezioni, contro la recente abolizione dell’articolo 59.

Tramite i loro rappresentanti, per la secondaria di I grado Chiara Viglianisi e Michele Bagnato, e per la secondaria di II grado, Maria Corso e Marco Cuzzola, gli specializzandi dimostrano una grande preoccupazione per la recente abolizione dell’art. 59 che, contrariamente a quanto previsto fino agli anni scorsi, non consentirà l’immissione in ruolo diretto da prima fascia.