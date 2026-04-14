L’Università Mediterranea protagonista di uno studio internazionale sull’idrocefalo normoteso

Il valore scientifico della ricerca sarà al centro del 65° Congresso Nazionale SNO che si terrà in città nel mese di giugno

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si conferma polo d’eccellenza nella ricerca traslazionale applicata alla medicina. È stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Neurosurgery lo studio “Diagnostic Accuracy of the Relative Subcortical Atrophy Index in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus”, che segna un passo avanti fondamentale nella diagnosi dell’idrocefalo normoteso, una forma complessa di demenza trattabile. La ricerca, nata sotto la guida del Dott. Francesco Signorelli (Policlinico Gemelli di Roma) con il contributo dei dottori Giovanni Pennisi (Ospedale San Giovanni Addolorata) e Placido Bruzzaniti (San Carlo di Milano), introduce un innovativo indice radiologico.

Indice radiologico e modello idraulico: il contributo del DICEAM

La validazione scientifica di questo parametro e lo sviluppo di un inedito modello idraulico per spiegare l’eziopatogenesi della malattia sono stati possibili grazie al contributo cruciale del Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea, rappresentato dal Direttore Prof. Giuseppe Barbaro e dall’Ing. Lucia Bruzzaniti.

Il valore scientifico della ricerca, che segue i successi già ottenuti nel 2023 su Scientific Reports in collaborazione con “La Sapienza”, rafforza il profilo dell’Ateneo reggino come punto di riferimento nella sinergia tra competenze mediche e ingegneristiche, con ricadute concrete sul piano diagnostico e sull’interpretazione dei meccanismi alla base dell’idrocefalo normoteso.

Dal paper a Neurosurgery al Congresso SNO 2026 a Reggio Calabria

Il valore scientifico della ricerca sarà al centro del 65° Congresso Nazionale SNO (Scienze Neurologiche Ospedaliere) che si terrà a Reggio Calabria dal 3 al 6 giugno 2026 presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’evento, intitolato “Un ponte fra le Neuroscienze”, è una connessione tra le diverse anime delle neuroscienze, affrontando temi che spaziano dalla neurologia d’urgenza alla neurochirurgia e neuroradiologia, confermando la città e il suo Ateneo come hub strategico per il dibattito neuroscientifico europeo.