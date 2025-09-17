Reggio, uomo arrestato per aver tentato di investire una vigilessa
Durata poco meno di tre minuti la fuga di un cittadino che ha inveito contro una pattuglia della Polizia Locale arrivando poi a tentare di investire con il proprio furgone un’agente in servizio
17 Settembre 2025 - 11:52 | Comunicato Stampa
I vertici dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprimono vicinanza e solidarietà incondizionata alle agenti della Polizia Locale vittime di un grave episodio avvenuto nella serata di lunedì scorso. I vertici dell’ente inoltre si congratulano con tutto il Corpo per la pronta risposta operativa che ha portato ad individuare il presunto responsabile nell’immediatezza.
È infatti durata poco meno di tre minuti la fuga di un cittadino che ha inveito contro una pattuglia della Polizia Locale arrivando poi a tentare di investire con il proprio furgone un’agente in servizio in località Pentimele. L’uomo, che aveva parcheggiato il veicolo in maniera tale da creare grave intralcio, alla richiesta doverosa e cortese delle due agenti di spostare il mezzo, ha iniziato ad inveire contro di loro e ad oltraggiare i pubblici ufficiali, innescando poi la marcia nel tentativo di investire una vigilessa.
Solo grazie alla prontezza della collega di pattuglia, che ha spostato la malcapitata, si è evitato il peggio. Dell’accaduto è stata immediatamente informata la sala operativa che ha allertato le pattuglie sul territorio e l’uomo è stato subito individuato, inseguito e bloccato dalla pattuglia e da un altro sottufficiale nel frattempo intervenuto.
Accompagnato al Comando dove è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici, l’uomo è risultato in stato di ebbrezza e positivo a pre-test drug in attesa di conferma dagli esami di laboratorio. Dopo le formalità di rito, è stato dunque dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale su disposizione del magistrato di turno. All’esito del giudizio per direttissima l’arresto è stato convalidato. Il procedimento si trova in fase di indagini preliminari, vige pertanto il principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato.