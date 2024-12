Reggio, intesa storica per le strutture psichiatriche: ‘Finalmente la svolta’

Dopo anni di mobilitazioni, denunce e trattative, USB Reggio Calabria e CooLaP annunciano con soddisfazione una svolta attesa da troppo tempo. È stata finalmente raggiunta un’intesa con la Struttura Commissariale della Sanità in Calabria e l’ASP di Reggio Calabria che garantirà il futuro delle strutture psichiatriche reggine.

Questo accordo segna un punto di svolta nella gestione della salute mentale sul nostro territorio e rappresenta una vittoria per pazienti, famiglie e lavoratori che da anni subiscono le conseguenze di scelte inadeguate e ritardi istituzionali.

Grazie al piano concordato, sarà possibile superare l’assurdo blocco dei ricoveri e contrastare l’intollerabile fenomeno della mobilità passiva, che ha costretto centinaia di pazienti a cercare cure fuori provincia e regione.

L’intesa prevede un piano biennale che include:

l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture storiche a rischio chiusura

il rafforzamento della rete territoriale psichiatrica, migliorando l’accesso ai servizi diurni e domiciliari.

Un risultato frutto di battaglie politiche e non legali

Questa vittoria dimostra che le battaglie condotte in questi anni avevano una base solida: abbiamo sempre sostenuto che il problema non fosse legale, ma politico. I dati erano chiari: liste d’attesa insostenibili, strutture considerate un problema anziché una risorsa, e un territorio privato di un’assistenza essenziale. Finalmente, grazie all’intervento del Presidente Occhiuto, è emersa la volontà politica di risolvere una situazione inaccettabile.

Ringraziamo il Presidente Occhiuto per il suo impegno concreto e per aver riconosciuto la validità delle nostre richieste. Questo accordo rappresenta un primo passo, ma USB e CooLaP resteranno vigili affinché tutti gli impegni sottoscritti vengano rispettati nei tempi previsti.

Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare, ma oggi celebriamo un risultato storico, frutto della determinazione di chi non ha mai smesso di lottare. Continueremo a essere al fianco di pazienti, famiglie e lavoratori per garantire che il diritto alla salute mentale non sia mai più messo in discussione. La lotta paga, sempre!