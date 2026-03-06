Vertenza Gicap, USB: ‘Si vede la luce in fondo al tunnel per i lavoratori di via Pio XI’

“Dopo mesi di incertezza e di rimpalli di responsabilità che hanno tenuto in un limbo i lavoratori impiegati nel punto vendita ex ARD Discount di via Pio XI, dal tavolo convocato oggi presso la Prefettura arriva finalmente un segnale concreto di soluzione.

Ringraziamo la Prefetta Clara Vaccaro che, sin dall’apertura dell’incontro, ha chiarito un punto fondamentale: non era obiettivo del tavolo stabilire chi abbia ragione nella disputa aperta da gennaio tra Gicap e Iracarni, una controversia tra aziende che ha generato come unico effetto quello di lasciare 17 madri e padri di famiglia del nostro territorio bloccati in una situazione paradossale: formalmente occupati ma senza lavoro, senza reddito e senza tutele. Con grande equilibrio e determinazione, la Prefetta ha orientato il confronto verso una soluzione concreta, facendo in modo che il tavolo producesse risultati utili per i lavoratori.

Un ringraziamento va anche al Sindaco f.f. di Reggio Calabria Domenico Battaglia, che si è speso per accelerare la convocazione dell’incontro e ha voluto essere presente al tavolo, sottolineando come il nostro territorio non possa permettersi la perdita neanche di un posto di lavoro.

Ringraziamo inoltre le delegazioni dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INPS, che hanno avviato la procedura per riconoscere d’ufficio le dimissioni dei lavoratori e consentire loro di uscire finalmente da questa vicenda assurda.

Dopo settimane di blocco e di scambi di accuse tra aziende che però non smuovevano di un millimetro la vicenda, si intravede finalmente una via d’uscita che permette ai lavoratori di riprendere in mano il proprio futuro.

Ci auguriamo che adesso si possa procedere senza ulteriori indugi all’avvio della nuova esperienza imprenditoriale, che non solo dovrebbe garantire il mantenimento degli attuali posti di lavoro, ma dovrebbe addirittura generare nuove assunzioni.

Come USB continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione. Oggi registriamo passi avanti importanti che ci auguriamo possano tradursi rapidamente nel ritorno al lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti”.