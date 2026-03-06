Lavoratori ex Gicap, Battaglia: ‘Segnali concreti per la soluzione della vertenza’
Il tavolo, prontamente convocato dalla Prefettura dopo che nei giorni scorsi i lavoratori avevano incontrato il sindaco, si è rivelato risolutivo
06 Marzo 2026 - 15:10 | Comunicato Stampa
Si è tenuta questa mattina la riunione convocata dalla Prefettura su richiesta dell’Amministrazione comunale per affrontare la vertenza dei lavoratori ex Gicap. A partecipare al tavolo, presieduto dal prefetto Clara Vaccaro, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, i referenti territoriali dell’Inps e dell’Ispettorato del lavoro, le sigle sindacali e i rappresentanti della società coinvolta nella vertenza. Il tavolo, prontamente convocato dalla Prefettura dopo che nei giorni scorsi i lavoratori avevano incontrato il sindaco Battaglia a Palazzo San Giorgio, si è rivelato risolutivo.
Battaglia: “Grazie al prefetto Vaccaro per la solerzia”
Dovrebbe infatti concretizzarsi a breve il superamento degli impedimenti burocratici che bloccavano il trasferimento contrattuale a una nuova azienda mettendo a rischio il futuro lavorativo di quasi venti famiglie reggine.
«Ringrazio il prefetto Vaccaro per la solerzia dimostrata nell’affrontare anche questa delicata vicenda, nonché tutti gli attori coinvolti per la sensibilità e la disponibilità al dialogo che hanno contribuito ad indirizzare la vertenza verso una celere risoluzione», ha dichiarato il sindaco Battaglia.