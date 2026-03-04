Reggio, a palazzo San Giorgio i lavoratori ex Gicap. Battaglia: ‘Saremo promotori di un tavolo col Prefetto’

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha incontrato nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio i diciassette lavoratori già Gicap s.p.a., attualmente al centro di una delicata vertenza occupazionale.

Il loro passaggio a una nuova azienda, pur concordato nelle sue linee generali, si trova bloccato da una serie di impedimenti burocratici che rischiano di pregiudicare il futuro lavorativo di quasi venti famiglie reggine.

L’incontro, svoltosi in un clima di dialogo costruttivo, ha visto la partecipazione dell’ex consigliere comunale Paolo Ferrara e di Giuseppe Marra in rappresentanza dell’USB.

“Siamo al fianco di questi lavoratori e ci impegniamo per una collaborazione fattiva, in tempi certi e celeri, per aprire un dialogo con il Prefetto e portare la questione ai tavoli della Prefettura” ha evidenziato Battaglia durante il confronto con i lavoratori.

“Mi farò promotore di percorso istituzionale che coinvolgerà la Prefettura di Reggio Calabria, la sede più idonea per trovare una soluzione condivisa e strutturale alle problematiche burocratiche che ostacolano il trasferimento contrattuale. L’obiettivo è attivare i canali istituzionali disponibili nel più breve tempo possibile, evitando che la prolungata incertezza si traduca in un danno irreparabile per i lavoratori coinvolti”.

I lavoratori, nel corso dell’incontro, hanno espresso la propria gratitudine per la disponibilità e l’impegno istituzionale dimostrato.

Il sindaco Battaglia ha inoltre anticipato che il Comune di Reggio Calabria sta per varare una misura importante di supporto alle aziende per l’occupazione, un provvedimento che si inserisce nella strategia più ampia dell’Amministrazione volta a sostenere il tessuto produttivo locale e a contrastare la disoccupazione nel territorio cittadino.