Reggio, focus su Castore in I Commissione: ‘Soddisfatte il 95,8% delle richieste pervenute’

Nel corso dei lavori della I Commissione consiliare (Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, controllo e garanzia dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione comunale, personale ed ordinamento degli uffici), presieduta da Filippo Quartuccio, si è svolta l’audizione di Giuseppe Gatto, amministratore di Castore, affiancato dal management della stessa società partecipata del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria. Al centro dell’audizione i contratti di appalto, lo stato della manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmazione degli interventi e il contratto di servizio.

I numeri illustrati da Gatto

Gatto ha illustrato i servizi di manutenzione gestiti da Castore, che includono reti stradali, segnaletica, verde pubblico, edilizia pubblica e manutenzione del Palazzo Ce.dir. Nel 2025, la società ha gestito 5117 ticket, di cui 4903 sono stati completati, raggiungendo un tasso di soddisfazione delle richieste del 95,8%. Ciò rappresenta un aumento significativo rispetto ai 3645 ticket del 2024, con la previsione di un ulteriore potenziale aumento nel 2026.

Gli interventi dei consiglieri in commissione

Nel corso della discussione i consiglieri Giuseppe Marino e Franco Barreca hanno messo in evidenza il lavoro «straordinario» che la società riesce a svolgere nonostante le risorse a disposizione siano ritenute non sufficienti, auspicando dunque un potenziamento economico e strutturale da parte dell’Amministrazione comunale. Il consigliere Massimiliano Merenda ha elogiato l’operato di Castore sul verde urbano, rilevando che le potature effettuate hanno limitato i danni durante gli eventi climatici avversi ed esprimendo rammarico per la mancata riconferma, a causa dell’esiguità delle risorse in bilancio, di tre squadre impegnate in tal senso. Il consigliere Giovanni Latella ha manifestato «orgoglio» per il percorso di Castore, ringraziando il management e ricordando che l’Amministrazione comunale al suo insediamento «ha trovato più di 100 persone che avevano perso il lavoro e, nonostante le difficoltà economiche, è riuscita a creare le condizioni affinché la società assicurasse servizi essenziali alla città». Latella ha aggiunto che è intento dell’Amministrazione aumentare gli investimenti per implementare tali servizi, mentre il consigliere Giuseppe Giordano ha ricordato che l’Amministrazione avrà una maggiore capacità finanziaria dal 2028 e ciò dovrebbe consentire l’espansione delle attività e la riorganizzazione strategica dei servizi gestiti da Castore.

Il presidente Quartuccio ha rilevato una discrepanza tra il canone annuale previsto nel bilancio di previsione e quello effettivamente corrisposto dal Comune a Castore, supportando inoltre quanto segnalato dal consigliere Barreca rispetto all’insufficienza delle somme destinate alla manutenzione stradale, e convenendo sulla necessità che l’Amministrazione comunale implementi il canone e investa affinché Castore abbia a disposizione nuove attrezzature per abbandonare l’approccio degli interventi tampone.

Le richieste di approfondimento e il tema della sede

Su tali aspetti ha concordato il consigliere Antonino Zimbalatti, che ha chiesto un approfondimento sulle questioni di bilancio sollevate, mentre il consigliere Giuseppe Sera ha lamentato una disconnessione tra l’indirizzo politico e la sua attuazione a livello amministrativo, ricordando che Castore è ancora in attesa di una sede che garantisca una collocazione stabile e sicura.