Cambio alla guida di Castore, Costantino: ‘Esperienza breve ma intensa. Società in salute’

Poco più di un mese alla guida di Castore. Tanto è durata l’esperienza di Franco Costantino, già assessore comunale ai lavori pubblici di Reggio Calabria.

La sua esperienza, nel post-Mallamaci, è stata a dir poco ‘flash’. Colpa di un clima poco sereno che Costantino ha vissuto all’interno della macchina comunale. La notizia delle sue dimissioni o di un cambio repentino di guida al vertice di Castore era già nell’aria, come scritto su queste pagine il 19 novembre.

Oggi la notizia ufficiale, con la nomina, in sostituzione dell’ing. Costantino, del dott. Gatto.

