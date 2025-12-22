Cambio alla guida di Castore, Costantino: ‘Esperienza breve ma intensa. Società in salute’
Le parole dell'ex assessore ai lavori pubblici ing. Franco Costantino, al vertice di Castore per pochissimo tempo
22 Dicembre 2025 - 11:14 | di Vincenzo Comi
L'assessore comunale Franco Costantino
Poco più di un mese alla guida di Castore. Tanto è durata l’esperienza di Franco Costantino, già assessore comunale ai lavori pubblici di Reggio Calabria.
La sua esperienza, nel post-Mallamaci, è stata a dir poco ‘flash’. Colpa di un clima poco sereno che Costantino ha vissuto all’interno della macchina comunale. La notizia delle sue dimissioni o di un cambio repentino di guida al vertice di Castore era già nell’aria, come scritto su queste pagine il 19 novembre.
Oggi la notizia ufficiale, con la nomina, in sostituzione dell’ing. Costantino, del dott. Gatto.
“E’ stata un’esperienza breve ma intensa – dichiara l’ing. Costantino ai nostri microfoni – Ringrazio tutti i dipendenti e i dirigenti di Castore per la sincera e leale collaborazione in queste settimane. E’ stato un periodo intenso in cui sono state tantissime le cose da fare visto che si tratta di una società che non si può permettere di interrompere il servizio. La mia decisione delle dimissioni non è mai stata revocabile. Ringrazio ancora Castore, società che in futuro sarà utile alla città e l’amministrazione comunale per non essersi mai messa di traverso rispetto alla mia volontà di lasciare l’incarico. Lascio una società in salute”.