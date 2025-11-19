Clamoroso al Comune di Reggio: Costantino verso le dimissioni da Castore
Secondo quanto raccolto Franco Costantino, a pochi giorni dalla nomina, potrebbe già dimettersi da amministratore unico di Castore
19 Novembre 2025 - 18:21 | di Pasquale Romano
L'assessore comunale Franco Costantino
Nominato solo pochi giorni fa amministratore unico della partecipata Castore, Franco Costantino starebbe già pensando alle dimissioni.
A distanza di poche ore dall’incarico, secondo quanto raccolto da CityNow, l’ex consigliere comunale è pronto a prendere una decisione definitiva tra oggi e domani, comunicandola direttamente al sindaco Giuseppe Falcomatà.
Un clima politico difficile
Le motivazioni alla base di questa decisione sembrano essere legate al clima poco sereno che Costantino sta vivendo all’interno della macchina comunale. Secondo alcune indiscrezioni, l’amministratore non si sentirebbe in grado di lavorare serenamente in un ambiente politicamente teso, dove le difficoltà interne alla maggioranza sembrano crescere ogni giorno di più.
Questo nuovo sviluppo si inserisce nel contesto di una crisi più ampia che sta coinvolgendo il Comune di Reggio Calabria. Le dimissioni di Costantino, se confermate, potrebbero aggravare ulteriormente la situazione già precaria dell’amministrazione reggina.