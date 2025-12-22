Reggio, altro cambio al vertice di Castore: il nome del nuovo amministratore

Non c'è pace per Castore. Dopo la revoca dell'ad Domenico Mallamaci e le dimissioni di Francesco Costantino, l'azienda avrà una nuova guida

Castore, la società per i servizi pubblici locali della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, ha un nuovo amministratore unico. È il dott. Giuseppe Gatto a prendere il posto dell’ing. Francesco Costantino.

La nomina è stata formalizzata con decreto sindacale del 20 dicembre 2025.

Il decreto del sindaco

Il provvedimento, firmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, prende atto delle dimissioni di Francesco Costantino e dispone la nomina di Giuseppe Gatto quale amministratore unico di Castore Srl.

Gatto era già componente del Collegio sindacale della società.

Subentro dopo la fase transitoria

Francesco Costantino era stato nominato amministratore unico in sostituzione di Domenico Mallamaci. Con l’atto del 20 dicembre si chiude quindi una fase transitoria e si apre un nuovo corso per la società che gestisce servizi pubblici strategici per il territorio.

Incarico e durata

Il decreto stabilisce che Giuseppe Gatto resterà in carica per tre esercizi finanziari. L’incarico diventerà pienamente efficace dopo l’accettazione formale e la pubblicazione all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il profilo del nuovo amministratore

Giuseppe Gatto, nato a Reggio Calabria nel 1985, è commercialista. La sua nomina viene motivata dal possesso dei requisiti di legge, dall’esperienza professionale e dalla conoscenza del funzionamento interno della società, maturata nel ruolo di sindaco.