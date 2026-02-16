Maltempo a Reggio, Merenda ringrazia Castore: ‘Alberature hanno retto grazie alla manutenzione programmata’

«Mi preme ringraziare i lavoratori del servizio Parchi e giardini della società Castore per la dedizione e l’impegno dimostrato nel mettere in sicurezza, ancora una volta, le criticità derivanti dalla seconda tempesta ciclonica che ha devastato il nostro territorio». Ad affermarlo in una nota stampa è il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda.

«Un ringraziamento particolare va a tutto il settore Ambiente del Comune che ha saputo programmare, nonostante le esigue risorse a disposizione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano – ha aggiunto il delegato – Gli interventi posti in essere subito dopo gli eventi climatici hanno evidenziato che, tutto sommato, le alberature della città hanno retto bene e questo è il risultato di una puntuale programmazione e pianificazione della manutenzione del verde, grazie anche al nostro “Piano di gestione del verde urbano”.

Certo, il lavoro da fare è ancora tanto ma, in questi ultimi cinque anni, la situazione del verde in città è decisamente migliorata. Le risorse messe in campo dall’Amministrazione grazie a fondi esterni stanno pian piano ricostruendo un percorso di normalizzazione delle alberature presenti nel nostro territorio. Come si può vedere in città, si stanno realizzando sostituzioni e nuove piantumazioni. Intere vie e viali, sia in periferia sia al centro, come anche parchi urbani, stanno vedendo crescere sensibilmente il numero delle alberature. Tutto questo rispettando i criteri scientifici dell’albero giusto al posto giusto, per dirlo in parole molto semplici».

«Infine – ha concluso Merenda – ci auguriamo che presto Regione Calabria e Governo Nazionale facciano la loro parte, poiché il nostro territorio ha bisogno urgente di aiuti concreti e tangibili».