Calabria ancora nella morsa del maltempo: ecco il ciclone Oriana

Un ciclone tira l'altro. Dopo, Harry e Ulrike, arriva Oriana. Altra perturbazione meno intensa ma con piogge insistenti e forte vento

Il ciclone Oriana si sta abbattendo sull’Italia con allagamenti, frane, danni alle condotte idriche e al Parco archeologico di Sibari in Calabria, disagi e campi rovinati in Sicilia e Sardegna: solo in queste tre regioni il maltempo ha fatto registrare oltre 2 mila interventi da parte dei vigili del fuoco in 72 ore. E il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha convocato una giunta straordinaria ed è stata deliberata la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza.

“Il governo Meloni interverrà anche questa volta per sostenere le amministrazioni locali e il sistema produttivo, riconoscendo lo stato di emergenza nazionale”, ha risposto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.

Intanto tra oggi e domani (martedì 17 febbraio) è attesa l’ennesima fase di maltempo sulla Calabria con possibili precipitazioni intense e forti raffiche di vento.

Un impulso nord-atlantico scivolerà rapidamente sull’Italia a inizio settimana, alimentando un vortice di bassa pressione. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da rovesci e temporali, localmente anche intensi e con grandine, in particolare sull’Adriatico centro-settentrionale e sul basso Tirreno.