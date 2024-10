Vaccini a Reggio, caos a Palazzo Campanella: la lettera di un cittadino: ‘Maleducazione ed irregolarità’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di segnalazione inviataci da un cittadino che, nella giornata di ieri, si è recato a Palazzo Campanella per accompagnare un parente disabile al 100% per ricevere la seconda dose del vaccino.

“Mi sono recato al Palazzo del Consiglio Regionale per accompagnare un congiunto disabile 100% in lista per ricevere la seconda dose del vaccino Pfizer. Arrivati all’entrata del palazzo è stato impossibile non notare l’area transennata ed i conseguenti assembramenti. Nessun ingresso contingentato, nessun regolamentato di sorta, solamente molta gente accalcata che impediva il passaggio. Persone disperate in attesa di risposte alle richieste di informazioni rivolte al personale. I volontari, però, non solo non rispondevano adeguatamente, ma sembravano non aver neanche il tempo per star lì ad ascoltare. Prontamente ho segnalato il problema alle forze dell’ordine presenti.

Dopo avere aspettato il mio turno, pazientemente, fuori dal palazzo, in piedi, senza sedie, sono entrato con il mio congiunto, il quale ha gravi problemi di deambulazione. Anche qui, ancora una volta, dopo aver aspettato paziente il mio turno, mi hanno fatto entrare e mi hanno consegnato una documentazione da firmare, ovviamente senza scrivania e senza sedie. Ho chiesto spiegazioni, in quanto il medico vaccinatore, in precedenza, alla somministrazione della prima dose, si era rifiutato di vaccinare il disabile per un cavillo burocratico. Una situazione che mi aveva costretto a chiamare in causa le forze dell’ordine, che sono intervenute a risolvere il problema. Per la seconda somministrazione, alla fine, c’è stato nuovamente bisogno di un altro consenso”.