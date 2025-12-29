Reggio, variazioni al servizio di raccolta rifiuti per Capodanno

Il Comune ed Ecologia Oggi invitano la cittadinanza a rispettare le indicazioni fornite, evitando l’esposizione dei rifiuti nei giorni in cui il servizio è sospeso. Le variazioni

Il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi Spa informano la cittadinanza che, in occasione delle festività di Capodanno, il servizio di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni.

Nella giornata di giovedì 1 gennaio 2026 sia nella Zona Gialla sia nella Zona Blu non è prevista alcuna esposizione dei rifiuti né lo svolgimento del servizio di raccolta.

Per quanto riguarda i recuperi, nella Zona Gialla la raccolta di vetro e organico sarà effettuata sabato 3 gennaio 2026. Nella Zona Blu, invece, il recupero della raccolta dell’indifferenziato è programmato per domenica 4 gennaio 2025.

Il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi invitano la cittadinanza a rispettare le indicazioni fornite, evitando l’esposizione dei rifiuti nei giorni in cui il servizio è sospeso, ringraziando per la collaborazione.