Reggio, anche quest’anno Babbo Natale arriva in via Giudecca

A Via Giudecca Babbo Natale arriva dall’alto: 8 acrobati con doni per i più piccoli, coinvolgendo tutta la comunità in un Natale di solidarietà e partecipazione

Anche quest’anno Babbo Natale arriverà dall’alto in via Giudecca. Anzi saranno ben 8 i “babbi” Natale che si caleranno da palazzo Trapani Lombardo per consegnare i doni ai bambini. L’appuntamento è domani alle 17:00 con l’evento organizzato dalla Comunità Patrimoniale di via Giudecca, in collaborazione con Edilizia Acrobatica e Corale Polifonica Mater Dei.

"Nell'ambito del Masterplan della città di Reggio Calabria – Documento Strategico Partecipato – ed a conclusione dei Laboratori, l'APS Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di via Giudecca ha organizzato questo evento itinerante lungo la via Giudecca, anche per rafforzare e consolidare le relazioni nel progetto Spazio Pilota Giudecca" afferma la presidente della comunità, Simona Lanzoni.

Un evento tra partecipazione e cittadinanza attiva

“La partecipazione di soci, commercianti e residenti che popolano la via ed il centro storico – infatti – è fattore abilitante per attuare quel potenziale trasformativo di una nuova cittadinanza attiva in processi di inclusione, coinvolgimento e corresponsabilità in spazi di relazione e impegno che possano diventare concreti luoghi di incontro e di azione comune” prosegue la Lanzoni.

A testimonianza dell’“apertura” della via Giudecca con il suo patrimonio storico, paesaggistico e culturale, i suoi edifici e la sua scalinata nei confronti di tutta la cittadinanza, “abbiamo previsto anche quest’anno lo spettacolo dedicato ai più piccini e alle loro famiglie, con inizio alle ore 17:00, su Corso Garibaldi incrocio via Giudecca, organizzato dall’APS insieme ad Edilizia Acrobatica e Corale Polifonica Mater Dei, che animeranno l’evento” aggiunge la presidente.

Solidarietà, decorazioni natalizie e contributo collettivo

“Rinnoviamo così il nostro impegno per rendere l’intera via uno spazio ancora più magico e valorizzato durante le feste natalizie” sottolinea la Lanzoni, ringraziando tutti i cittadini, residenti e non, “che hanno aderito alla recente iniziativa di fundraising su GoFundMe per la raccolta fondi per l’acquisto di Stelle di Natale destinate ad abbellire le 96 aiuole del tapis roulant ed i soci che hanno partecipato per la messa a dimora”, nonché rinnovando i ringraziamenti “ad Edilizia Acrobatica, Corale Polifonica Mater Dei ed al Dott. Trapani Lombardo per aver reso possibile l’evento dedicato ai bambini”.

La cittadinanza, come sempre, è invitata a partecipare numerosa.