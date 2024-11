Assemblea ANCI a Torino: la Città Metropolitana di Reggio Calabria si racconta

L’Ente di Palazzo Alvaro sarà protagonista al Villaggio dei Comuni Italiani organizzato in occasione della 41esima Assemblea nazionale di Anci “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente al villaggio dei Comuni italiani “ANCI OFF”, l’evento speciale in programma dal 22 al 24 novembre 2024 a Torino in occasione della 41esima Assemblea nazionale di Anci.

Spazi dedicati e attività a Torino

Via Roma e Piazza Castello di Torino si trasformeranno in uno spazio dedicato alle Anci Regionali, alle Città metropolitane e ai singoli Comuni, con stand promozionali e attività turistiche che rappresentano la ricchezza di ogni territorio. Inoltre, una suggestiva Cupola geodetica in Piazza Castello e Urban Lab ospiteranno incontri, talk, performance e momenti di intrattenimento dedicati a buone pratiche, bellezze e curiosità dei Comuni italiani e delle comunità locali.

Reggio Calabria sarà protagonista con una conferenza dal titolo “Il turismo della tradizione e dell’innovazione” alla Cupola geodetica di Piazza Castello, con il Consigliere delegato al Turismo e al Bilancio Giuseppe Ranuccio.

Focus sulle nuove strategie per la valorizzazione territoriale

Nell’occasione saranno illustrati i nuovi approcci strategici per la promozione e la valorizzazione territoriale programmati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Strategie che saranno illustrate anche attraverso un excursus delle bellezze e del ricco patrimonio dell’area metropolitana di Reggio Calabria.