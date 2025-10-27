Reggio, Villetta Unicef in pieno degrado. Serve un intervento immediato – FOTO

Bottiglie di vetro abbandonate sulle panchine, giostrine rotte e arrugginite, marciapiedi divelti dalle radici degli alberi. È questo, oggi, il volto della villetta Unicef di Reggio Calabria, un’area verde che si trova a pochi passi dal centro e che da tempo versa in condizioni di degrado e abbandono.

Passeggiando tra le aiuole, non è raro imbattersi in cestini stracolmi, cumuli di rifiuti e spazzatura sparsa ovunque, segni di un’incuria che si rinnova ogni settimana. Nonostante gli sforzi di volontari e operatori ecologici, che periodicamente ripuliscono la zona, bastano pochi giorni perché la situazione torni a peggiorare.

La villetta, frequentata ogni giorno da centinaia di bambini e genitori, si trova proprio di fronte a due istituti scolastici, e questo rende ancora più urgente la necessità di un intervento. I marciapiedi sconnessi rappresentano un rischio continuo, mentre la fontana centrale, ormai guasta, perde acqua senza sosta creando una pozza melmosa. Qualche mese fa, un cittadino è caduto proprio in quel punto, fratturandosi il femore.

Eppure, la villetta Unicef avrebbe tutte le potenzialità per essere un polmone verde accogliente e sicuro. La vegetazione rigogliosa e gli ampi spazi verdi potrebbero offrire un’area di svago e socialità per famiglie e studenti. Ma senza una manutenzione costante, tutto resta fermo a un’immagine di degrado che ferisce la città.

I residenti chiedono interventi immediati: giostre nuove, marciapiedi sistemati, una fontana riparata e un piano di cura che non si limiti a interventi spot.

Perché quella che oggi è una trappola per i cittadini, potrebbe tornare a essere un luogo di incontro e di vita per Reggio Calabria.