Carabinieri, scambio di auguri a Reggio con il Generale Riccardo Sciuto

Nella mattinata di ieri il Generale di Brigata Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di saluto e di augurio rivolto ai militari dell’Arma operanti nella provincia reggina, impegnati quotidianamente a tutela della legalità e dell’ordine pubblico, in particolare durante questo periodo natalizio al fine di garantire una cornice di sicurezza per la popolazione nonostante le turbolenze che si registrano al livello nazionale e internazionale.

Nel corso della visita, il Generale Sciuto ha incontrato i Comandanti e una rappresentanza del personale in servizio, soffermandosi in particolare sull’importanza delle strutture territoriali e speciali dell’Arma che assicurano una presenza costante e diffusa sul territorio, costituendo il primo punto di riferimento per la collettività.

Il valore strategico dei presidi territoriali

Nel suo intervento, il Comandante della Legione ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri reggini in questo anno, evidenziando come la rete capillare dei presidi territoriali rappresenti un valore strategico irrinunciabile per l’efficacia dell’azione istituzionale. La conoscenza diretta dei contesti locali, il dialogo con le comunità e la continuità della presenza sul campo sono fattori determinanti per un controllo del territorio efficace e credibile.

Nel prosieguo dell’incontro è stato infine ribadito il valore di alcuni pilastri fondamentali:

la coesione interna ;

; l’aggiornamento professionale continuo;

l’impiego di strumenti tecnologici moderni.

Queste leve sono ritenute fondamentali per affrontare le sfide attuali in materia di ordine e sicurezza pubblica, assicurando il pieno supporto del Comando Legione Carabinieri “Calabria” a ogni iniziativa volta a rafforzare l’efficienza del servizio e l’attenzione al personale.