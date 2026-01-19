Reggio, ripartono le visite specialistiche gratuite promosse dalla parrocchia di Riparo

Dopo la pausa delle festività natalizie, riprendono le visite specialistiche gratuite promosse dalla Parrocchia di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, che continua a offrire un concreto servizio di prossimità e solidarietà alla comunità del territorio.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 21 gennaio, a partire dalle ore 16.00, presso i locali parrocchiali della Chiesa di Santa Maria della Neve a Riparo (Reggio Calabria).

Le visite si svolgeranno esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 389 31 57 118, al fine di garantire una corretta organizzazione e un’adeguata attenzione a ogni persona.

I medici specialisti presenti

Saranno presenti cinque medici specialisti, che metteranno gratuitamente a disposizione professionalità ed esperienza:

Dott. Luca Carbone , urologo

, urologo Dott. Francesco Catalano , nefrologo

, nefrologo Dott. Francesco Ciancia , cardiologo

, cardiologo Dott. Carmelo Covani , ortopedico

, ortopedico Dott. Antonio Foti, internista

Il parroco don Giovanni Gattuso chiarisce il senso profondo dell’iniziativa, sottolineando come essa non intenda in alcun modo sostituirsi al sistema sanitario pubblico:

“Questa iniziativa nasce grazie alla generosità e alla disponibilità dei medici che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità. Siamo consapevoli delle difficoltà e dei lunghi tempi di attesa che spesso caratterizzano il servizio sanitario pubblico, ma il nostro intento non è certo quello di sostituirci alle strutture sanitarie già esistenti. Vogliamo piuttosto offrire un aiuto concreto e temporaneo, soprattutto a quelle persone che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica e che rischiano di rinunciare alle cure”.

Un servizio di prossimità e solidarietà

L’iniziativa si configura dunque come un supporto solidale e complementare ai servizi sanitari del territorio, un segno di attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, e testimonia l’impegno della parrocchia nel farsi luogo di accoglienza, ascolto e servizio.

Per informazioni e prenotazioni: 389 3157118.

La Parrocchia di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò rinnova il proprio impegno a essere vicina alle persone, promuovendo una cultura della cura, della solidarietà e della dignità umana.