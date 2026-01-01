Reggio, alla parrocchia San Nicola di Bari lo spettacolo musicale ‘Se fosse davvero Natale’

Domenica 4 gennaio, alle ore 18.30, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò Reggio Calabria, andrà in scena lo spettacolo musicale natalizio “Se fosse davvero Natale”, con parti recitate, interpretato dai ragazzi del gruppo post comunione della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, riuniti nel gruppo piccoli “Amici della Gioia”.

Lo spettacolo nasce all’interno delle nuove attività avviate nel nuovo anno pastorale 2025/2026, tra cui il laboratorio di catechesi teatrale, un percorso educativo che utilizza il linguaggio del teatro e della musica come strumenti di annuncio, formazione e crescita umana e spirituale. Il progetto è guidato dalle catechiste e registe Giusy Marra e Silvia Fortugno, che hanno accompagnato i ragazzi in un cammino fatto di ascolto, creatività, impegno e lavoro di gruppo.

Il copione teatrale, scritto da Daniela Cologgi, propone una rilettura attuale e coinvolgente del Natale: protagonista è un’inedita Maria di Nazaret, trasportata in sogno in una città dei nostri giorni, dove viene scambiata per una giovane clandestina mediorientale. Il viaggio si svolge nella sera della vigilia di Natale, tra vetrine illuminate, acquisti frenetici e sprechi, mettendo in luce il paradosso di una società del benessere che celebra la nascita del Figlio di Dio ma spesso fatica ad accogliere i poveri, i fragili e i diversi.

La storia è tenera e divertente, ma anche profondamente provocatoria, uno spettacolo agile, dai ritmi sostenuti e popolato da personaggi ricchi di umanità, che invita il pubblico a interrogarsi sul vero significato del Natale e sul modo in cui oggi viene vissuto e festeggiato.

Leggi anche

La parte musicale comprende 9 brani, pensati per compagnie teatrali e gruppi giovanili, con testi e musiche di Fabio Baggio, che accompagnano la narrazione scenica e ne rafforzano il messaggio.

All’interno della comunità parrocchiale opera stabilmente anche un servizio tecnico audio, che supporta le principali attività liturgiche, pastorali e culturali della parrocchia. Di questo servizio fanno parte Paolo Logiudice e Vincenzo Celestino, che con competenza e disponibilità contribuiscono alla buona riuscita delle iniziative e alla cura degli eventi comunitari.

Il pensiero di don Giovanni Gattuso

A sottolineare il valore pastorale dell’iniziativa è il pensiero del parroco don Giovanni Gattuso, che afferma:

“Attraverso il teatro e la musica i ragazzi imparano a mettersi in gioco, a riflettere sul Vangelo e a tradurlo in gesti, parole ed emozioni. Il laboratorio di catechesi teatrale è un segno concreto di una Chiesa che educa, accompagna e parla al cuore, aiutando le nuove generazioni a riscoprire il senso autentico del Natale e della vita cristiana”.

Lo spettacolo rappresenta un momento di festa, di comunità e di riflessione, aperto a tutti. Ingresso libero.