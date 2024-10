Reggio, Vizzari (FI): ‘Le iniziative dell’On. Cannizzaro una sfida per il nostro territorio’

“Il finanziamento di due milioni di euro per la riqualificazione del borgo di Pentedattilo , sancito con decreto legge derivante dall’ennesimo emendamento dell’ On. Cannizzaro, rappresenta un’ opportunità di grande rilievo turistico-culturale e che va ben oltre il singolo finanziamento”.

Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Vizzari, commenta la rinascita del borgo di Pentedattilo, all’indomani dalla presentazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’antico borgo grecanico, grazie ai fondi previsti dalla legge di bilancio 2023, il cui emendamento porta la firma del deputato reggino On. Francesco Cannizzaro.

“Pentedattilo, insieme ad altre località come Scilla, Gambarie, Gerace ed altre ancora, rappresenta un punto cardinale nel piano di sviluppo turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria – afferma Vizzari – Essersi adoperato per ottenere un’ importante finanziamento per la riqualificazione di questo borgo vuol dire avere una visione ed un programma coordinato di quello che potrà e dovrà essere il nostro territorio ai fini dello sviluppo turistico”.