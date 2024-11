Sport e politiche giovanili: successo per l’evento Forza Italia Giovani Rc

Sport e politiche giovanili sono stati al centro dell’evento di Forza Italia Giovani Reggio Calabria tenutosi a Palazzo San Giorgio, che ha offerto una riflessione ad ampio raggio sulla situazione delle strutture sportive in città.

“Un’iniziativa, quella di oggi, che si pone come momento di riflessione ma anche di analisi, per fare il punto su un tema, quello delle strutture sportive in città, che ci vede impegnati in prima linea da mesi con il format diffuso sui canali social di Forza Italia Rc ‘Focus sulle incompiute’, in cui abbiamo denunciato, tra le tante, le situazioni degli impianti sportivi di Condera, San Giovannello e San Sperato” — spiega il coordinatore di Forza Italia Giovani Reggio, Avv. Giuseppe Camera.