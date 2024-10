Wanda Ferro a tutto campo su sanità, dossieraggio e comunali a Reggio: “Pronti per una svolta”

Di pochi giorni fa la visita in riva allo Stretto di Wanda Ferro, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso lo spazio espositivo del palazzo storico di Poste Italiane di via Miraglia dove è stata inaugurata la mostra filatelica “Donne d’Italia”, allestita in collaborazione con l’associazione culturale “Anassilaos”.

Appuntamento utile per un’intervista a 360 gradi con la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e Sottosegretario all’Interno.

Violenza sulle donne

“Gli ultimi numeri raccontano di una leggera flessione sul femminicidio ma che non ci può ovviamente lasciare tranquilli. Tante le azioni messe in campo, a partire dal codice rosso nel precedente mandato. Con il governo Meloni invece ricordo il Ddl femminicidio. Serve enorme attenzione ai reati spia ed è necessario dare la possibilità di denunciare, utile in questo senso il supporto della rete 1522”.

Dossieraggio

“E’ una pagina buia di questo paese e della democrazia. Auspichiamo che si faccia luce e chiarezza, dalla doppia audizione di Cantone e Melillo speriamo arrivino nomi e che si capisca quale era la regia rispetto ad una situazione particolare. Attraverso il dossieraggio si voleva probabilmente creare qualche scoop ai danni di esponenti di centrodestra. Tutto fortunatamente nato da una denuncia del ministro Crosetto”.

Elezioni europee

“Fratelli d’Italia si avvicina alle prossime elezioni europee con la concretezza di una battaglia decisiva per la politica italiana. Il nostro paese deve avere la capacità e possibilità di incidere su alcuni grandi temi a partire dalla situazione dei migranti e dall’ agricoltura. Giorgia meloni è riuscita a far rispettare l’Italia in Europa. I nomi dei candidati di Fdi alle europee? Al di là degli uscenti che si ricandideranno (tra questi il calabrese Denis Nesci, ndr), non c’è stato ancora un tavolo con i coordinatori regionali. Attraverso questo incontro si farà un’attenta valutazione della situazione, a partire dal Collegio Sud”.

Sanità in Calabria

“Si sta facendo molto con il governo regionale, ovviamente 2 anni non sono sufficienti per invertire appieno la tendenza di un settore per tanti anni abbandonato o quasi per la Calabria. Nella nostra regione ci sono grandi professionalità, anche io per prima ho scelto di curarmi in Calabria e posso darne conferma, tornando indietro rifarei la stessa scelta. I calabresi giustamente vogliono curarsi nella loro terra, in ospedali moderni ed efficienti”.

Comunali a Reggio calabria

“Candidato sindaco di Fdi alle prossime elezioni comunali a Reggio ? Ogni partito ha le sue ambizioni legittime, specie in città importanti come Reggio Calabria. Il centrodestra ha sempre scelto di stare insieme non per imposizioni ma per un progetto comune. Come sempre si farà la sintesi e si sceglierà tutti insieme il candidato migliore, Reggio per noi è una città importante e metteremo in campo le migliori eccellenze per fare ripartire la città dopo gli anni con l’attuale amministrazione. I reggini lo meritano e credo sia arrivato il momento per dare una svolta”.

Deleghe e funzioni alla MetroCity

“Talvolta si parlano lingue diverse anche tra forze politiche della stessa coalizione. Credo sia importante la riscrittura degli enti locali, significa ricostruire un percorso che riguarda comuni, province e città metropolitane. Speriamo di poter andare avanti in questo percorso entro il 2024. Abbiamo comuni spesso in difficoltà da un punto di vista economico e servono le risposte adatte per poter imprimere anche in questo senso una svolta”.