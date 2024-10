Bilancio positivo per la web app ReggioCalabriaGuide: i turisti scoprono le bellezze reggine

Tempo di bilanci per la web app ReggioCalabriaGuide.it dopo una stagione estiva che ha consegnato dati contrastanti pur caratterizzati da un generale segno positivo.

I voli Ryanair continuano a portare tanti visitatori in riva allo Stretto che stanno creando una nuova domanda alla quale deve corrispondere un’offerta adeguata. Senza addentrarci, al momento, in un’analisi sulla gestione dei flussi e delle necessità legate a questa nuova situazione che il territorio metropolitano sta vivendo, mi vorrei soffermare sulle performance della web app turistica promossa da Confesercenti Reggio Calabria ma ormai divenuta patrimonio dell’intero territorio reggino, che reputiamo assolutamente positive.

Soffermiamoci sui numeri: da giugno ad agosto circa 9000 utenti, più o meno 100 al giorno, ha utilizzato ReggioCalabriaGuide con una permanenza media di quasi due minuti. Le interazioni con Morgana, l’assistente virtuale della web app, sono state un migliaio di cui il 50% non in italiano. Ad agosto ci sono stati giorni con picchi di 250 utenti nell’arco delle 24 ore.

I turisti che hanno usufruito dell’iniziativa “Giga Gratis”, che fornisce Sim ed eSim gratuite con 100 giga di dati, realizzata in collaborazione con l’imprenditore Tonino Quattrone, sono stati oltre 600. Le aziende che hanno aderito alla web app sono più che raddoppiate e per quanto riguarda quelle già presenti dallo scorso anno, la percentuale di rinnovo è del 100%.

Si legge in una nota firmata dal presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio.

“Abbiamo attivato nuove partnership prestigiose oltre quelle già in essere con il Museo Nazionale e l’Aeroporto dello Stretto: con il Comune di Gerace che ha aderito ufficialmente a ReggioCalabriaGuide e con il quale continueremo a lavorare sinergicamente in relazione alle tante iniziative in cantiere e con Scirubetta, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale di cui siamo la web app ufficiale ma, chiaramente, anche su questo fronte non ci fermiamo qui.

Tante altre partnership con Enti, Istituzioni e Associazioni sono in cantiere, alcune saranno annunciate già nei prossimi giorni, e tutte hanno l’obiettivo di rendere questo strumento sempre più completo, utile ed efficace per i turisti, il territorio e il tessuto imprenditoriale reggino.

Inoltre, abbiamo implementato nuovi servizi come, ad esempio, il pulsante “cerca intorno a me” con sofisticate funzioni di ricerca e selezione basate sulla geolocalizzazione e abbiamo continuato a lavorare su cose che si notano poco ma sono essenziali per il buon funzionamento della web app: piccoli e mirati miglioramenti dell’interfaccia per renderla sempre più “User Friendly”, ottimizzazione di Morgana grazie a un continuo addestramento, aggiunta costante di nuovi contenuti”.

Prosegue Aloisio.