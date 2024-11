Reggio Calabria Wireless, riattivata la rete wireless gratuita cittadina

Il Comune di Reggio Calabria ha attivato la rete wireless gratuita cittadina, che al momento copre già diverse aree.

A darne notizia il sindaco Falcomatà. Al momento le aree coperte sono: – Lungomare Falcomatà (ad esclusione del Lido Comunale e zona Tempietto) – Piazza Italia e la zona limitrofa del Corso Garibaldi – Piazza Castello – Piazza Garibaldi (zona antistante la Stazione C.le) – Ce.Dir. (aree esterne : piazzale antistante aule giudiziarie, lato Urbanistica e piazzale antistante l’Auditorium). – Piazza Sant’Anna – Piazza Carmin.

Uno strumento gratuito per la diffusione della connettività a banda larga a favore di cittadini e turisti, attraverso un semplice sistema di accesso, riconoscimento e accreditamento degli utenti nel web, finalizzato a promuovere la crescita economica e culturale dei territori e qualificare ulteriormente l’erogazione dei servizi.

Il Comune di Reggio Calabria, si propone così di diffondere la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie e di fornire nuove opportunità di lavoro, studio e accesso ai servizi. Inoltre, la Rete wi–fi cittadina è anche aperta ai turisti italiani e stranieri, fornendo loro un ulteriore servizio di accoglienza. Attraverso questa iniziativa dell’Amministrazione Comunale, sarà possibile sfruttare al meglio i propri tempi, sia dal punto di vista professionale che sociale.

Con il progetto Reggio Calabria Wireless si moltiplicano, infatti, momenti e spazi della vita pubblica e privata ed alcuni luoghi della città si aprono alla multifunzionalità.

Il Lungomare “Falcomatà”, lo spazio più rappresentativo della città, centro di una intensa stagione turistica estiva e polo della vita culturale, è coperto in alcune aree dagli hot spot “Reggio Calabria Wireless”.

Chiunque può accedere, tramite Reggio Calabria Wireless, comodamente alla rete come se fosse nel proprio ufficio o nella propria casa. Così l’utente potrà scaricare e inviare posta elettronica tramite interfaccia web, accedere alla intranet della propria azienda o semplicemente navigare in Internet con tutta la velocità della Larga Banda immerso nel magnifico scenario dello Stretto, sulla spiaggia, sotto l’ombrellone oppure seduti sulle panchine del Lungomare o in altre zone cittadine.

La registrazione al servizio è molto semplice per l’utente: una volta connessi alla rete, si avvierà automaticamente il processo di registrazione.

Sul sito http://www.reggiowireless.com è possibile reperire tutte le informazioni, grazie al servizio fornito dalla Rete Civica del Comune.