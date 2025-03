Comune di Reggio, si concretizza il passaggio di Zimbalatti al gruppo misto

Stretta finale per il bilancio di previsione, che sarà votato al prossimo consiglio comunale, in programma a fine marzo. Nella stessa seduta, atteso l'addio di Zimbalatti alla maggioranza di Falcomatà

Zimbalatti dice addio all’amministrazione Falcomatà, ci siamo. Lo scorso 6 marzo, riportavamo del passaggio dell’ex assessore al gruppo misto (per il momento), fase transitoria prima di un futuro ingresso nel centrodestra e con ogni probabilità in Forza Italia.

Un cambio che arriva da lontano, ponderato e comunicato per tempo al sindaco Falcomatà. Secondo quanto raccolto, Zimbalatti nei giorni scorsi attraverso un’interlocuzione con il primo cittadino, ha confermato questa intenzione, aggiungendo che il passaggio sarebbe arrivato in tempi brevi.

L’approdo al gruppo misto del consigliere comunale e metropolitano dovrebbe avvenire nel prossimo consiglio comunale, in programma per fine marzo. L’amministrazione Falcomatà perde così una pedina di esperienza e competenza anche se in Zimbalatti in realtà sin dal rientro dopo la sospensione in ambito del Processo Miramare, aveva scelto di rimanere defilato e in disparte, rifiutando anche alcune deleghe proposte da Falcomatà.

Il prossimo consigliere del gruppo misto voterà a favore o contro ai punti agli in occasione delle sedute del consiglio comunale che accompagneranno alla fine della legislatura? Questa una delle curiosità che animeranno l’Aula Battaglia, anche se probabilmente Zimbalatti, con coerenza, non farà mancare il proprio voto alla maggioranza, quantomeno in occasione di punti all’ordine del giorno ‘pesanti’.

Di pesante, ad esempio, c’è l’approvazione del bilancio previsionale, il punto più importante della prossima seduta del consiglio comunale, in programma a fine marzo.

Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese delle amministrazioni locali. Nei prossimi giorni il bilancio previsionale verrà valutato e votato all’interno della commissione deputata, prima dell’approdo in consiglio comunale.

Come già riportato su queste pagine, purtroppo, non dovrebbe registrarsi alcun abbassamento delle tasse per i cittadini.