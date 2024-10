Zio Fedele, doppio appuntamento musicale nel ricordo di Francesca Comito

Arte, energia, buona musica. Se unite tutti questi fattori qual è la prima cose che vi viene in mente? Zio Fedele!

Anche per questa settimana il vostro locale preferito del centro città ha in mente qualcosa di speciale per voi. Il primo appuntamento da segnalare è quello di domani. Ma, la vera sorpresa è quella del weekend.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE

Ospite dello Zio la cover band tributo a De Andrè, ‘Sogno Numero 3‘. Al bistrot andrà in scena, ancora per una volta, un live in onore di uno dei cantautori italiani più amati di sempre. Un repertorio emozionante che rappresenta un vero e proprio viaggio nella musica e dei sentimenti che hanno contraddistinto il grande Faber. L’appuntamento è, come sempre, per le 20:30 per l’inizio del live ed alle 19:30 per gustare l’aperitivo dello Zio.

Della band fanno parte:

voce e basso Emanuele Currò;

voce e percussioni Frida Karlkvist;

voce e chitarra Fabio Moragas;

special guest Gaetano Sapone (organetto e percussioni).

DOMENICA 27 OTTOBRE

I live in esterna dello Zio stanno per volgere al termine e, per l’ultimo evento, il locale di via Zaleuco ha scelto di ricordare un’amica speciale: Francesca Comito. Solare ed energica. Impossibile da dimenticare. Bella, autentica, sincera. Francesca era un’artista reggina che ci ha lasciati circa 3 anni fa, ma che non smette di vivere nel cuore della comunità che continua a farla rivivere attraverso numerosi spettacoli.

Il live dello Zio vuole celebrare Francesca ed il modo in cui ha toccato la vita di tante persona, senza però essere un triste memorial. In perfetta linea con il suo stile ed i suoi valori, il bistrot ha in mente una grande festa, piena di energia.

“Francesca amava la vita. Quello che ci sentiamo di fare è ricordarla come lei avrebbe voluto”.

La commozione nelle parole della famiglia Zaminga nel parlare di una persona cara, che oggi non c’è più, è davvero tanta. All’evento pensato in onore di Francesca saranno presenti anche i genitori, Enzo e Silvana, così come l’Hospice, oltre la band di cui Francesca è stata fondatrice e di cui fanno parte:

Giuseppe Leoni (voce);

Roberto Macheda (chitarra);

Francesco Sgrò (basso);

Carmelo Pennestrì (batteria).

Una band appassionata della buona musica, nata nel febbraio 2012 con l’intenzione di ridare nuova vita a molti bellissimi brani rock ‘n roll, blues, rock e soul degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 che ormai fanno parte della storia.

Un repertorio sempre in costante mutamento, per dare emozioni uniche ad ogni performance live.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207