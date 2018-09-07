Solare ed energica. Impossibile da dimenticare. Bella, autentica, sincera. Francesca Comito, artista reggina, ci ha lasciati circa due anni fa. Gli amici hanno mantenuto vivo il suo ricordo attraverso spettacoli, eventi e serate, sempre in un clima di allegria e positività. Francesca trasmetteva voglia di vivere ed entusiasmo. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli professionali e nuove esperienze. Instancabile. Vulcanica. L’amica Simona Calanna, organizzatrice, in questi anni, di spettacoli ed eventi a lei dedicati, ha raccolto alcuni messaggi sinceri di persone che hanno conosciuto la vera anima di Francesca Comito, che proprio oggi avrebbe compiuto 37 anni.

I messaggi degli amici di Francesca

Di seguito le parole degli amici di Francesca:

Simona Calanna

“Sempre con le tue risate contagiose che ancora oggi sento nei tuoi vocali, sei stata un’amica un po’ bastarda un po’ amorevole, ma ti ho voluto bene comunque. Amicizia di una vita tra alti e bassi ma sempre insieme a ‘cazzeggiare’. Sei sempre con me amica mia e lo sarai sempre. Buon compleanno Fra“.

Lucia Griso

“Il pensiero di te è un turbine di ricordi un cui la voglia di vivere ne fa da padrona,un caschetto corto, un sorriso smagliante, un fisico leggero e volteggiare il ricordo di te è positivo nell’interezza perché riguarda un incontro d’infazia in cui tutto è bello positivo e divertente ed è questo che tu, anche da adulta hai sempre trasmesso alla gente. Ti penso spesso ora ancor di più visto che mio figlio si chiama Francesco…..Così ogni giorno quando pronuncio il suo nome do un bacio a te che resterai sempre nel mio cuore“.

Tania Diara

“La prima volta che ti ho conosciuta, praticamente di te si vedeva solo quel caschetto e quel grosso sorriso. All’inizio la tua carica mi mise in soggezione, non sapevo come avvicinarmi a te. Crescendo ho avuto l’opportunità di conoscere anche il tuo cuore, grande come una casa!!! Mi manca la tua risata, mi manca la tua grinta, mi manca la tua voglia di fare. Ciao Francesca, io so che da lassù ogni tanto mi mandi uno dei tuoi sorrisi, ti stringo forte, Tania” Alessandra Errigo “Ho congelato nel mio cuore i ricordi della nostra infanzia bellissima! Ti sento sempre e mi manchi, invisibile sorella mia, mio angelo, mia farfalla e mia musica“. Don Vittorio “Piena di vita, piena d’amore, piena di fede ha affrontato ogni evento con la gioia della ricerca E non si è fatta rubare da nessuno la capacità di meravigliarsi. È stata forte perché sostenuta dall’Amore eterno che si declinava nei tanti volti che le volevano bene”. Elena Giuffrè “Ti immagino lassù ad intrattenere tutti con canti e balli. Sarà sicuramente così…ti voglio bene, esplosione di energia ed allegria”. Alessandra Presti “Era l’11 agosto 1994. Eravamo due adolescenti alle prese con le prime cotte. Ci conoscevamo sin da bambine e ti avevo confidato che mi piaceva tanto quel milanese scapestrato conosciuto pochi giorni prima in piscina all’Oasi. Con la tua intraprendenza, grinta e parlantina, non hai perso tempo e ci hai fatto mettere insieme. Sono passati 24 anni e io e Davide siamo ancora qui, genitori di due splendide bimbe. Non ti ho mai detto quanto ti sono grata. E non ti ho mai detto quanto sorrido dentro di me quando penso a quel pomeriggio del 13 agosto 1994 a casa tua … ma questo ricordo resterà top secret!” Violetta “Un amico è per sempre e tu, Franci mia, oggi lo sei ancora di più. Vorrei potere promettere a te e alla nostra amicizia, di riuscire, il giorno in cui ci ritroveremo, a fare di nuovo insieme tutte quelle cose che nella loro insita semplicità ci rendevano spensierate e felici! Non pensavo che la vita ci dividesse così presto ma sai amica mia, la tua positività e la tua energia le sento ancora in tante circostanze del mio quotidiano, sono convinta tu sappia quante! La gioia che ti ha sempre caratterizzato accompagnerà sempre il ricordo che ho di te, pensarti con il sorriso credo sia quello meriti ed un aiuto per un graduale lenimento della ferita lasciata nel cuore mio, degli amici, e dei tuoi cari genitori, a cui va il mio più affettuoso e sincero pensiero! Cara Franci, grazie per esserci stata, per essere entrata nella mia vita, è stato un onore esserti stata amica. Custodisco gelosamente i nostri ricordi immaginando e sperando che adesso tu stia bene! Ti voglio bene, la tua amica Violetta” Giusy Quattrone “Francesca…io non so dove tu sia adesso…ma non seve chiederselo perché non ci è dovuto saperlo….una cosa però è certa: la tua energia, la tua grinta, il tuo sorriso sono rimasti qui con noi e ognuno a modo suo ti conserva nel proprio cuore e ti porta con sé. Io ti porto con me ogni volta che entro in classe di danza…e rivedo i tuoi occhi lucenti nei visi delle bambine in body e calzini pronte a girare, saltare, cadere e rialzarsi…proprio come hai sempre fatto tu in modo egregio! Danza sempre con noi Francesca 5-6-7-8!“

Manuela Griso

“E poi arriva sempre quel momento della giornata in cui arrivi tu. Nel magnetismo di uno sguardo vivace e curioso che incrocio in un volto sconosciuto; Nell’entusiasmo di una risata scomposta che esplode all’improvviso al tavolo di un bar mentre bevo un caffè; Nel calore di una canzone degli anni ottanta che passa alla radio e che abbiamo cantato a squarcia gola nel cortile di casa tua; Nella passione di un gesto fatto con il cuore; Nella leggerezza di una farfalla che mi vola vicino; Ed è mentre penso che mi manchi e non ho un perché, che capisco che ci sei. Perché persone come te, se hai la fortuna di incontrarle, non ti fanno compagnia durante il percorso, ma ad ogni passo scavano solchi nel cuore, in cui oggi scorre il fiume di amore che mi hai lasciato amica mia“.

Martina e Ilenia

“Il tempo cos’è ? Quando l estate era più semplice non ci sarebbe stato fuoco o musica senza di te! E la tua assenza è un pugno ad ogni colpo di chitarra. Quella forza incredibile che eri rimane un mistero. Bella,Non serve neanche dirlo.E il tuo Sorriso? Continui ancora a ballare e cantare con noi.Ci mancherai sempre. E per tutti i brindisi che faremo ogni volta ce ne sarà uno per te“.

Francesca Attina CO.DANZA.RE

“In questo giorno ti ricordiamo come esempio di tenacia e grande passione. Buon compleanno da Francesca e da tutti i ragazzi della Co.danza.re”

Marco Quattrone “Sempre nel cuore e nella mente…buon compleanno Francy” Chiara Liconte “Tanti anni sono passati…ma nonostante tutto ancora ricordo molto bene il nostro primo anno di danza assieme!come dimenticare la tua energia infinita,la tua solarità,la tua simpatia e sopratutto il tuo sorriso…quello non potrò mai scordarlo!tu, bella, sempre sorridente…che danzi e canti nel tuo modo unico e speciale…ti immagino così…ovunque tu sia…buon compleanno Fra❤Chiara” Scuola di Ballo Arie Viennesi “Ciao Fra, sembrerà strano agli occhi degli altri parlarti e scriverti direttamente, ma per noi è ancora normale in quanto sei sempre con noi: sei in radio quando passano le tue canzoni preferite, sei in macchina quando ascoltiamo il tuo cd, sei nei nostri ricordi di Facebook, sei in ogni passo di danza, sei in ogni saggio….sei ovunque e in poche parole sei nei nostri pensieri! Ancora ci vengono i brividi al solo pensiero, ma sappiamo anche che, da lassù, sei tu che fai muovere i nostri passi trasformandoli in una meravigliosa danza! Buon compleanno Fra ♥️ Arianna Minutolo “Ti ricorderò sempre per l’ allegria che portavi a chiunque ti stava accanto, ti ricorderò dentro quella sala di danza e tutte le volte che prima di ogni saggio come da rito mi ritoccavi il trucco! Rivederti in quelle videocassette mi riporta indietro nel tempo e mi fa capire che sicuramente starai continuando a ballare in un posto diverso ma forse, migliore di questo… Che questi auguri arrivino su quella stella che ha preso il tuo nome! Buon compleanno”.