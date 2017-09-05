Ultimi preparativi per “Le ali di un Angelo“, l’atteso spettacolo di beneficenza dedicato a Francesca Comito ed in programma giovedì 7 settembre al teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Groove Dance Studio, Dance Dreaming, Arie Viennesi, Co.Danzare, Dance in Park sono le scuole di danza reggine che si esibiranno sul palco per ricordare la giovane e talentuosa artista scomparsa quasi un anno fa.

Durante la serata organizzata da Simona Calanna, insegnante di danza e ballerina ma soprattutto grande amica di Francesca, sono previste diverse testimonianze di affetto da parte di noti personaggi dello spettacolo.

“Le ali di un Angelo” si svolgerà proprio nel giorno in cui l’apprezzata ballerina e cantante reggina avrebbe compiuto 36 anni. La serata evento sarà presentata da Emilio Buttaro, il giornalista che a metà degli anni ’80 diede il battesimo artistico a Francesca Comito.

Gli inviti per lo spettacolo, il cui incasso sarà devoluto alla casa di riposo “Don Orione” di Reggio Calabria potranno essere ritirati anche la sera del 7 settembre presso lo stesso Teatro Cilea. Il sipario si aprirà alle 20,30.